CALCIOMERCATO | Dybala, sirene dalla MLS: contatti già avviati con Beckham

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere negli Stati Uniti. La Joya è finita nel mirino di due club della Major League Soccer, pronti a valutare il suo ingaggio per la prossima stagione. A muoversi sarebbe stato per primo l’Inter Miami di David Beckham, ma sulle tracce dell’argentino ci sarebbe anche il New York City.

Secondo quanto riportato dal giornalista Piero Torri, Beckham avrebbe già avviato i primi contatti con Dybala e il suo entourage per sondare la disponibilità a un trasferimento in Florida. Una destinazione che potrebbe affascinare l’attaccante giallorosso, anche per il legame con Lionel Messi, suo compagno nell’Argentina campione del mondo nel 2022.

L’Inter Miami, però, non sarebbe l’unica pretendente. Anche il New York City starebbe valutando un’offerta per portare la Joya negli Stati Uniti. Secondo le indiscrezioni, i contatti sarebbero in corso da diverse settimane e si sarebbero intensificati nell’ultimo periodo. Al momento, tuttavia, non risultano accordi raggiunti né una decisione presa dal giocatore.

Un elemento importante riguarda la situazione contrattuale. Dybala è legato alla Roma fino al 30 giugno 2027, dopo il rinnovo ufficializzato la scorsa estate. Senza un ulteriore prolungamento, l’argentino potrebbe dunque trasferirsi a parametro zero al termine della stagione, una prospettiva particolarmente interessante per i club americani. Per adesso, però, la priorità di Dybala resta il ritorno in campo con la Roma. L’attaccante sta recuperando dalla lesione al polpaccio rimediata contro il Real Madrid e punta a tornare a disposizione di Gasperini dopo la sosta, in occasione della trasferta di Parma.

Le sirene americane rappresentano dunque uno scenario da seguire in vista dell’estate, quando la situazione contrattuale della Joya potrebbe diventare decisiva. Inter Miami e New York City osservano, ma il futuro di Dybala resta tutto da scrivere.

FONTE: Piero Totti – romasport.eu