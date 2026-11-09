CALCIOMERCATO | Dybala, sirene dalla MLS: contatti già avviati con Beckham

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere negli Stati Uniti. La Joya è finita nel mirino di due club della Major League Soccer, pronti a valutare il suo ingaggio per la prossima stagione. A muoversi sarebbe stato per primo l’Inter Miami di David Beckham, ma sulle tracce dell’argentino ci sarebbe anche il New York City.
Secondo quanto riportato dal giornalista Piero Torri, Beckham avrebbe già avviato i primi contatti con Dybala e il suo entourage per sondare la disponibilità a un trasferimento in Florida. Una destinazione che potrebbe affascinare l’attaccante giallorosso, anche per il legame con Lionel Messi, suo compagno nell’Argentina campione del mondo nel 2022.
L’Inter Miami, però, non sarebbe l’unica pretendente. Anche il New York City starebbe valutando un’offerta per portare la Joya negli Stati Uniti. Secondo le indiscrezioni, i contatti sarebbero in corso da diverse settimane e si sarebbero intensificati nell’ultimo periodo. Al momento, tuttavia, non risultano accordi raggiunti né una decisione presa dal giocatore.
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Un elemento importante riguarda la situazione contrattuale. Dybala è legato alla Roma fino al 30 giugno 2027, dopo il rinnovo ufficializzato la scorsa estate. Senza un ulteriore prolungamento, l’argentino potrebbe dunque trasferirsi a parametro zero al termine della stagione, una prospettiva particolarmente interessante per i club americani. Per adesso, però, la priorità di Dybala resta il ritorno in campo con la Roma. L’attaccante sta recuperando dalla lesione al polpaccio rimediata contro il Real Madrid e punta a tornare a disposizione di Gasperini dopo la sosta, in occasione della trasferta di Parma.
Le sirene americane rappresentano dunque uno scenario da seguire in vista dell’estate, quando la situazione contrattuale della Joya potrebbe diventare decisiva. Inter Miami e New York City osservano, ma il futuro di Dybala resta tutto da scrivere.
FONTE: Piero Totti – romasport.eu
È giunto il momento?
non lo so di fatto con lui in campo siamo più prolifici, a inizio stagione ha fatto un bel filotto di partite forse se lo avesse sostituito, almeno le volte che il risultato era acquisito, non sarebbe successo, vediamo al rientro come si comporta
Credo di andare ampiamente controcorrente, ma far partire Dybala e Pellegrini, significa sostituirli.
Se hai un budget di 120 milioni, un conto è dividerlo per i 3 acquisti che servono alla Roma, un altro per 3+2.
Il problema di quest’anno, non sono né Dybala né Pellegrini, ma il fatto che tu non abbia preso l’attaccante alto a sinistra: quel giocatore in più, oggi, avrebbe fatto la differenza.
Spero sempre in Nusa, aggiungendo un conguaglio alla cessione di el aynaoui
Ci sono sei miliardi di ali in ogni parte del mondo, di cui poco meno di sei miliardi con prezzi molto più accessibili di questo Nusa. Ma, stranamente, su questo forum si parla sempre degli stessi, come già accaduto per un bidone inenarrabile come Sancho. Fortunatamente la Roma neanche ci pensa a buttare 60 o 70 milioni per un giocatore che al momento è assolutamente normale.
nei piani del gasp ci sono già gli elementi in prospettiva.
Al terzo anno di consolidamento del modello “Atalanta” magari riusciremo ad essere più appetibili anche per giocatori d’élite.. per ora li dobbiamo creare noi.
E pazienza per Dybala
Tifoso Giallorosso credo, senza alcuna ironia, non sarà difficile sostituire Pellegrini. Basterà infatti prendere un calciatore dato che purtroppo il buon Lorenzo sembra non esserlo più.
senza Dybala siamo abbastanza deboli in attacco,ci vuole un altro attaccante che fa il trequartista…
La cosa più bella delle recenti partite è che abbiamo riscoperto una Roma non Dybala-dipendente.
Questo mi dà assoluta serenità sulla sua situazione:
Se rinnova alle cifre giuste, bene, fa sempre comodo.
Se non rinnova, grazie di tutto ed auguri per il finale di carriera.
Non penso ci sia molto altro da aggiungere.
Bisogna cominciare pensarci seriamente. Purtroppo il giocatore non è più decisivo come un tempo e ancora una volta è stato costretto a fermarsi con l’approssimarsi di match importanti. Per fortuna la sua assenza è coincisa con l’esplosione definitiva di Soule.
Dybala impiegato troppo a lungo
I suoi problemi di fragilità fisica sono noti.
Doveva essere gestito meglio.
Per il proseguo del campionato può dire ancora la sua.
Siamo nelle mani dei Friedkyn.
Si saranno resi conto di cosa potremmo giocarci in questa stagione?
Serviranno rinforzi di qualità.
Dovrà essere fatto uno sforzo.
Vorrei sognare…
FRS
Dybala penso che a fine anno andrà via . Dobbiamo preoccuparci di rinnovare SOULE perché è diventato veramente gran bel giocatore che dobbiamo assolutamente tenere con noi .
Sempre forza Roma!!!
notizia priva di qualunque interesse. gia’ si sapeva che questo è l’ultimo anno di Dybala alla Roma.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.