CALCIOMERCATO | Endrick, il Diavolo non c’entra: Ancelotti spinge, Mourinho frena la Roma

Prima il presunto no al Milan per motivi religiosi, poi la smentita dal Brasile. E intanto sulla strada che potrebbe portare Endrick alla Roma resta un ostacolo tutt’altro che secondario: José Mourinho. Il futuro del ventenne del Real Madrid continua ad alimentare indiscrezioni, ma il quadro appare oggi meno favorevole ai giallorossi rispetto a quanto raccontato ieri.

La prima novità riguarda il curioso retroscena pubblicato dal Corriere dello Sport, secondo il quale Endrick avrebbe scartato il Milan anche per la sua profonda fede cristiana, incompatibile con il simbolo storico del Diavolo. Una ricostruzione smentita direttamente dallo staff del calciatore al portale brasiliano UOL. L’entourage ha negato che il soprannome rossonero rappresenti un motivo per rifiutare il trasferimento. A pesare sulle valutazioni del giocatore sarebbero piuttosto le prospettive sportive, con la volontà di trovare una squadra impegnata nelle competizioni più importanti.

Ma c’è anche un secondo elemento che raffredda gli entusiasmi romanisti. Il Corriere dello Sport torna oggi sull’affare Endrick, sottolineando la resistenza di Mourinho a privarsi dell’attaccante. Il portoghese aveva già bloccato una possibile partenza durante l’estate e, nonostante il poco spazio concesso finora al brasiliano, continua a considerarlo una risorsa importante per il Real Madrid.

Dall’altra parte c’è però Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, che vorrebbe vedere Endrick giocare con maggiore continuità. Una necessità legata soprattutto alla crescita del talento classe 2006 e al suo ruolo nella Seleção. Ancelotti sarebbe quindi favorevole a una soluzione che gli garantisca più minuti, anche lontano da Madrid. Questo non equivale, però, a una preferenza dichiarata per la Roma.

Il diretto interessato, intanto, ha già chiarito quali siano le proprie priorità: “Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni di squadra”. In questa stagione ha raccolto appena 141 minuti in sette presenze, un minutaggio ridotto per un giocatore che cerca continuità anche in prospettiva nazionale. D’Amico continua a seguire la situazione, valutando la possibilità di un prestito, ma il via libera del Real Madrid e soprattutto la posizione di Mourinho restano determinanti.

La Roma resta una candidata concreta, ma il trasferimento è ancora tutto da costruire. Ancelotti vorrebbe vedere Endrick protagonista con maggiore regolarità, Mourinho preferirebbe trattenerlo. In mezzo c’è la volontà del ragazzo, chiamato a decidere se chiedere ufficialmente di partire. E dopo la smentita arrivata dal Brasile, è soprattutto sul campo, e non sulla religione, che si giocherà la scelta della prossima destinazione.

FONTI: Corriere dello Sport, UOL Esporte, Matteo Moretto