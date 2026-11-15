CALCIOMERCATO | Endrick, il Milan prepara la contromossa: spunta una formula da 60 milioni

La Roma resta in prima fila per Endrick, ma il Milan prepara una contromossa importante per provare a superare i giallorossi. Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale sarebbe pronto a mettere sul tavolo una proposta economicamente significativa per convincere il Real Madrid a lasciar partire l’attaccante brasiliano già nel mercato di gennaio.

L’idea rossonera sarebbe quella di un prestito con diritto o obbligo di riscatto fissato intorno ai 60 milioni di euro, più eventuali bonus. Nell’accordo potrebbe essere inserita anche una clausola di riacquisto a favore del Real Madrid per circa 80 milioni, una formula simile a quella utilizzata dai blancos per Nico Paz con il Como. Per il momento si tratta di un’ipotesi allo studio, non di una proposta già accettata dagli spagnoli.

Cardinale potrebbe inoltre sfruttare gli ottimi rapporti con Roc Nation, l’agenzia che cura gli interessi di Endrick, per favorire l’operazione. Il brasiliano è alla ricerca di maggiore spazio dopo una prima parte di stagione nella quale José Mourinho lo ha utilizzato pochissimo. Il Milan è pronto a inserirsi, forte della disponibilità a investire una cifra importante anche per un eventuale acquisto definitivo.

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Uno scenario che potrebbe complicare i piani della Roma. Soltanto ieri Matteo Moretto, intervenuto a Radio Marca, aveva indicato proprio i giallorossi come la squadra meglio posizionata per assicurarsi Endrick in caso di partenza dal Real Madrid, davanti al Milan e alle concorrenti inglesi. La strategia rossonera, però, potrebbe rappresentare un elemento nuovo nella trattativa, soprattutto se la società spagnola dovesse aprire alla possibilità di una cessione con diritto di riacquisto.

La decisione fondamentale resta comunque nelle mani di Endrick. Il brasiliano non ha ancora chiarito definitivamente se intenda lasciare Madrid a gennaio oppure continuare a giocarsi le proprie possibilità con Mourinho. La Roma resta interessata e D’Amico segue attentamente gli sviluppi, ma dovrà fare i conti con una concorrenza potenzialmente molto aggressiva sul piano economico. La partita per Endrick è ancora tutta aperta.

FONTI: La Gazzetta dello Sport, Radio Marca