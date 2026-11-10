CALCIOMERCATO | Endrick manda segnali: “Voglio solo giocare, non so cosa succederà a gennaio”

Il nome di Endrick continua a circolare con insistenza in casa Roma e le ultime dichiarazioni del talento brasiliano potrebbero riaccendere le speranze giallorosse in vista di gennaio. Il ventenne del Real Madrid, impegnato con la propria nazionale a Singapore, ha parlato apertamente del suo futuro, lasciando intendere che la necessità di giocare con maggiore continuità potrebbe pesare sulle prossime decisioni.

“Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni di squadra”, ha spiegato Endrick parlando del mercato invernale. E sulla possibilità di lasciare Madrid non ha chiuso la porta: “Non so cosa accadrà a gennaio, è nelle mani di Dio. Chiedo solo ciò che è meglio per la mia carriera.”

Parole che inevitabilmente interessano anche Tony D’Amico, che continua a seguire il brasiliano per rinforzare l’attacco di Gasperini. Endrick ha collezionato finora appena sette presenze stagionali con il Real Madrid, per un totale di 140 minuti e un gol. Un impiego ancora limitato, nonostante la grande considerazione di cui gode all’interno del club spagnolo.

Il giocatore, però, non rinnega il suo legame con i Blancos e soprattutto con José Mourinho: “Darò sempre tutto per il Real Madrid perché il club viene prima di chiunque altro, ma con l’attenzione e l’affetto che Mourinho mi dimostra sono ancora più motivato a dare il massimo”. Il tecnico portoghese, del resto, aveva già espresso pubblicamente la propria contrarietà a un trasferimento del brasiliano durante il mercato di gennaio.

Endrick ha comunque ribadito di voler mettere al primo posto la propria crescita professionale: “Madrid è una città meravigliosa, ma farò sempre tutto il necessario per far progredire la mia carriera.“ Il brasiliano ha poi invitato alla pazienza, ricordando di avere soltanto vent’anni e di voler continuare a lavorare senza farsi condizionare dalle voci di mercato.

La Roma resta alla finestra, pronta a valutare un eventuale prestito qualora il Real Madrid decidesse di aprire alla partenza. La volontà di Mourinho rappresenta ancora un ostacolo importante, ma le parole di Endrick confermano che il suo futuro non è stato definitivamente deciso. Da qui a gennaio sarà soprattutto il minutaggio concesso dal tecnico portoghese a chiarire se per D’Amico potrà davvero aprirsi uno spiraglio.

FONTI: UOL Esporte, Tuttomercatoweb