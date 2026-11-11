CALCIOMERCATO | Endrick, Moretto rilancia la Roma: “Al 70% partirà in prestito a gennaio”

La pista Endrick prende sempre più consistenza in vista del mercato di gennaio. E a rilanciarla stavolta è Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato che collabora abitualmente con Fabrizio Romano, secondo il quale il talento brasiliano del Real Madrid avrebbe concrete possibilità di lasciare la Spagna durante la prossima finestra invernale. Una prospettiva che interessa molto da vicino la Roma, indicata come la principale pretendente italiana al giocatore.

Intervenuto a DAZN Spagna, Moretto ha fatto il punto sulla situazione dell’attaccante classe 2006, spiegando che la volontà di Endrick potrebbe diventare decisiva per convincere il Real Madrid ad aprire a un trasferimento. Il brasiliano vuole giocare con maggiore continuità e sarebbe favorevole a una nuova esperienza lontano dalla capitale spagnola, proprio come accaduto nella passata stagione con il prestito all’Olympique Lione.

“Se il Madrid dovesse dare l’ok per una cessione in prestito, soprattutto Mourinho, credo che quello che farà la differenza sarà la volontà del ragazzo. Se Endrick chiede di essere ceduto per giocare di più, allora si può fare”, ha spiegato Moretto, lasciando intendere che la situazione potrebbe sbloccarsi qualora il giocatore decidesse di chiedere formalmente la partenza.

Il giornalista si è spinto anche oltre, indicando una percentuale sulle possibilità di trasferimento: “Direi che verrà ceduto in prestito al 70%”. Una valutazione significativa, soprattutto considerando che soltanto poche settimane fa José Mourinho aveva espresso pubblicamente la volontà di trattenere il brasiliano al Real Madrid anche per la seconda parte della stagione.

La Roma, secondo Moretto, è davanti al Milan nella corsa italiana a Endrick. Il direttore sportivo Tony D’Amico segue il calciatore da tempo e ha avuto modo di osservarlo da vicino durante la sfida di Champions League all’Olimpico contro il Real Madrid. Il brasiliano, proprio in quell’occasione, aveva dimostrato il proprio talento segnando uno dei gol della rimonta spagnola. Il Milan resta comunque interessato, così come alcuni club di Premier League e società portoghesi. Moretto ha ribadito che la Roma è la squadra italiana maggiormente interessata, senza però indicare accordi già raggiunti. La concorrenza esiste e la scelta finale dipenderà tanto dal giocatore quanto dalla disponibilità del Real Madrid ad accettare un prestito.

La necessità di trovare spazio è diventata una priorità per il ventenne, soprattutto in prospettiva nazionale. Endrick vuole continuare a crescere e convincere Carlo Ancelotti a concedergli un ruolo sempre più importante nel Brasile. Il poco minutaggio accumulato al Real Madrid rischia invece di rallentarne il percorso. Per questo una nuova esperienza in prestito, dopo quella positiva al Lione, rappresenta una possibilità concreta.

Per Gasperini, Endrick rappresenterebbe un rinforzo di grande qualità in un reparto offensivo che il tecnico considera ancora numericamente corto. D’Amico sta valutando anche altri profili, tra cui Jamie Gittens del Chelsea, ma la possibilità di ottenere in prestito un talento del livello del brasiliano resta particolarmente interessante per la Roma, soprattutto alla luce dei vincoli economici che condizionano il mercato giallorosso.

Le parole di Moretto rafforzano dunque la possibilità di vedere Endrick lontano dal Real Madrid già a gennaio. La Roma è una delle società maggiormente interessate e continua a lavorare sulla pista, ma il passaggio decisivo sarà l’eventuale richiesta di trasferimento del brasiliano. A quel punto bisognerà capire se Mourinho e il club spagnolo saranno disposti a lasciarlo partire. D’Amico resta alla finestra, con la speranza di riuscire stavolta a concretizzare un’operazione sfumata durante l’estate.

FONTI: Matteo Moretto (DAZN Spagna), Fabrizio Romano, Tuttomercatoweb