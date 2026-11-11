CALCIOMERCATO | Endrick, no al Milan: la Roma c’è, cambia lo scenario

Endrick dice no al Milan. È questa la notizia con cui il Corriere dello Sport apre oggi la sua prima pagina, rilanciando le ambizioni della Roma per il mercato di gennaio. Il talento brasiliano del Real Madrid, sempre più orientato a cercare spazio lontano dalla Spagna, avrebbe respinto la pista rossonera, mentre Tony D’Amico continua a lavorare per portarlo alla corte di Gian Piero Gasperini. Un possibile sviluppo importante nella corsa all’attaccante, diventato uno degli obiettivi principali del mercato invernale giallorosso.

Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo AS, Endrick avrebbe ormai maturato la convinzione di lasciare temporaneamente il Real Madrid per evitare di compromettere il proprio percorso di crescita. Il talento brasiliano ha collezionato appena 140 minuti in sette presenze stagionali, con una sola partita disputata da titolare. Troppo poco per un giocatore che, a vent’anni, vuole trovare spazio e continuità. Una situazione che sembra riproporre quanto accaduto nella scorsa stagione, quando il trasferimento in prestito all’Olympique Lione gli permise di ritrovare minuti, fiducia e gol. La Roma aveva già sfiorato il suo acquisto durante l’estate, raggiungendo un’intesa di massima con il Real Madrid, prima che José Mourinho intervenisse personalmente per convincere Endrick a restare. Una scelta che finora non ha prodotto il maggiore impiego sperato dal brasiliano.

Proprio ieri, dal ritiro della nazionale, Endrick aveva mandato un messaggio significativo: “Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni di squadra. Non so cosa accadrà a gennaio, è nelle mani di Dio. Chiedo solo ciò che è meglio per la mia carriera”. Parole che oggi assumono un peso ancora maggiore alla luce delle indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Il rapporto con Mourinho resta comunque eccellente. Endrick ha ribadito la propria riconoscenza nei confronti dell’allenatore portoghese, che continua a dimostrargli grande attenzione anche sul piano personale. Ma l’affetto per il tecnico e il desiderio di affermarsi nel Real Madrid potrebbero non bastare più a trattenerlo. AS sostiene che il club spagnolo sarebbe disposto a prendere in considerazione una partenza, purché venga mantenuto il controllo sul futuro del calciatore.

Per la Roma la soluzione ideale resta un prestito con diritto di riscatto, formula rilanciata anche dal Corriere dello Sport nella prima pagina di oggi. Un’operazione che consentirebbe a D’Amico di regalare a Gasperini un rinforzo di grande qualità senza affrontare immediatamente un investimento particolarmente oneroso, tenendo conto dei vincoli economici del club. Il Real Madrid, secondo AS, valuterebbe anche una cessione con clausole che gli consentano di mantenere il controllo sul futuro del giocatore. Il possibile rifiuto al Milan rappresenta un elemento particolarmente favorevole alla Roma. Secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport, il brasiliano avrebbe infatti respinto la destinazione rossonera, mentre D’Amico continua a muoversi per portarlo a Trigoria. Il club giallorosso punta a un prestito con diritto di riscatto e può contare anche sulla presenza di Wesley, che conosce bene Endrick e lo aspetterebbe nella Capitale.

Ma sulla strada dei giallorossi potrebbe esserci una nuova concorrente. AS indica nello Sporting Lisbona una delle società che si sarebbero già mosse per Endrick. Il club portoghese potrebbe sfruttare soprattutto la presenza in panchina di Paulo Fonseca, che ha allenato il brasiliano durante la sua positiva esperienza al Lione. Il tecnico conosce bene le qualità del giocatore e, secondo il quotidiano spagnolo, avrebbe chiesto di provare a portarlo a Lisbona. Dal Portogallo, però, arrivano indicazioni di segno opposto. Sia A Bola sia Record riferiscono che Endrick non rientrerebbe nei piani dello Sporting, smentendo dunque la ricostruzione di AS sull’interesse dei biancoverdi. Due versioni contrastanti che rendono ancora incerto il quadro delle possibili concorrenti della Roma, mentre il brasiliano continua a valutare le opportunità per il proprio futuro.

D’Amico, intanto, non ha mai abbandonato la pista. Gasperini considera Endrick un profilo di grande interesse per aggiungere velocità, imprevedibilità e qualità al reparto offensivo. Il brasiliano non è un esterno sinistro puro, ma può offrire soluzioni diverse su tutto il fronte d’attacco, caratteristiche particolarmente apprezzate dall’allenatore giallorosso. Anche il Corriere dello Sport sottolinea la centralità del giocatore nei piani romanisti, ricordando l’importanza di trovare un nuovo rinforzo offensivo a gennaio.

La partita per Endrick, dunque, sembra destinata a riaprirsi. Rispetto all’estate, il giocatore appare sempre più orientato a cercare spazio altrove, mentre il Real Madrid potrebbe mostrarsi maggiormente disponibile a un trasferimento. Non esistono ancora accordi per gennaio e la concorrenza resta da chiarire, ma la Roma continua a considerare il brasiliano uno degli obiettivi principali per completare l’attacco. D’Amico aspetta il momento giusto per provare a trasformare un sogno sfumato in estate in un’occasione concreta per Gasperini.

FONTI: Corriere dello Sport, AS, A Bola, Record