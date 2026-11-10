CALCIOMERCATO | Endrick per l’attacco, Wiafe o Bakola per la mediana. D’Amico può acquistare solo in prestito

La sosta per le nazionali riaccende inevitabilmente i riflettori sul mercato. E in casa Roma le idee per gennaio cominciano a prendere forma. La priorità resta un esterno offensivo rapido, di piede destro, capace di partire da sinistra, saltare l’uomo e cambiare passo. È il rinforzo che Gasperini aspetta dall’estate e che Tony D’Amico ha promesso di cercare nella prossima finestra di mercato. Ma le operazioni potrebbero non fermarsi all’attacco.

Il direttore sportivo dovrà muoversi rispettando i vincoli economici legati al settlement agreement con la UEFA, che a novembre prepara una nuova multa per il club dei Friedkin. L’idea è ripetere un’operazione sul modello Malen: prestito con diritto di riscatto, eventualmente trasformabile in obbligo a determinate condizioni. Una formula che permetterebbe di distribuire l’investimento su più esercizi, senza rinunciare a un giocatore di qualità.

Il primo nome resta Endrick. Il brasiliano del Real Madrid continua a essere il sogno di D’Amico, che mantiene vivi i contatti per capire se a gennaio potrà aprirsi uno spiraglio. Il talento classe 2006 sta trovando pochissimo spazio e avrebbe bisogno di giocare con continuità. Resta però da superare la resistenza del club spagnolo e del suo allenatore José Mourinho. Inoltre, Endrick non risponde perfettamente all’identikit dell’esterno sinistro di gamba richiesto da Gasperini, pur rappresentando un’occasione di altissimo livello.

L’altra pista concreta porta a Jamie Gittens del Chelsea. L’inglese, già inseguito la scorsa estate, è un esterno più vicino alle caratteristiche cercate dal tecnico. Anche lui sta faticando a trovare spazio e i Blues potrebbero valutare un trasferimento temporaneo. La concorrenza non manca, ma proprio la possibilità di un prestito rende questa soluzione particolarmente interessante per la Roma.

Resta caldo anche il nome di Giorgi Kvernadze del Frosinone, ma soprattutto in prospettiva estiva. Il club ciociaro non sembra intenzionato a privarsi del georgiano a campionato in corso e sta lavorando per blindarlo con un rinnovo e un importante adeguamento dell’ingaggio. Per gennaio la strada appare dunque complicata, mentre il discorso potrebbe riaprirsi al termine della stagione.

Ma Gasperini starebbe valutando anche l’opportunità di aggiungere un centrocampista alle proprie rotazioni. In estate il tecnico aveva ritenuto sufficienti quattro elementi centrali, ma il ciclo ravvicinato di partite e l’infortunio di Koné hanno evidenziato quanto possa diventare corta la coperta anche in mediana. Tra i nomi che circolano c’è nuovamente Pierre-Emile Højbjerg del Marsiglia, club alle prese con difficoltà finanziarie. Il danese era già stato valutato in estate e potrebbe tornare d’attualità. Piacciono anche Wiafe del Genoa e Darryl Bakola del Sassuolo, quest’ultimo un profilo giovane e di prospettiva sul quale la concorrenza è già importante. Per ora si tratta di interessamenti da approfondire, senza trattative definite. Non sembra invece destinata a riaprirsi la pista Jayden Oosterwolde, sfumata durante l’estate dopo i problemi emersi nelle visite mediche.

L’attaccante resta dunque la priorità assoluta, ma gennaio potrebbe portare anche un secondo innesto. D’Amico dovrà trovare il giusto equilibrio tra le richieste di Gasperini, le occasioni offerte dal mercato e i paletti economici della società. La Roma sta dimostrando di poter competere ai vertici della Serie A: ora l’obiettivo è mettere a disposizione dell’allenatore qualche soluzione in più per affrontare la seconda parte della stagione senza dover chiedere sempre gli straordinari agli stessi giocatori.

FONTI: La Gazzetta dello Sport, Leggo