CALCIOMERCATO | Endrick più di Mastantuono: D’Amico punta il brasiliano, ma niente prestito secco

Tra i due gioielli del Real Madrid, la Roma sembra aver fatto la sua scelta. Se nelle scorse settimane i nomi di Endrick e Franco Mastantuono viaggiavano sullo stesso binario, oggi il brasiliano appare nettamente in vantaggio nelle preferenze della dirigenza giallorossa, che lo considera il profilo ideale da inserire nell’attacco di Gian Piero Gasperini.

Il viaggio di Tony D’Amico a Madrid è servito proprio a raccogliere informazioni sui due talenti del club spagnolo, ma i principali quotidiani concordano nel ritenere Endrick il nome sul quale la Roma sarebbe pronta ad affondare il colpo. Non subito, però. Ogni discorso è rinviato alla seconda metà di agosto, quando il Real Madrid definirà le strategie sul futuro del classe 2006.

C’è però un punto sul quale la Roma non intende derogare. Il club giallorosso non vuole un prestito secco. L’obiettivo è costruire un’operazione che permetta di mantenere un margine sul futuro del giocatore, inserendo una formula con diritto di riscatto e controriscatto, sul modello dell’affare Nico Paz. Solo a queste condizioni D’Amico è disposto a portare avanti la trattativa.

Resta poi un’altra variabile destinata a incidere sulle strategie romaniste: Matías Soulé. L’argentino continua ad avere mercato: attenzione soprattutto al Milan, che ci sta lavorando sotto traccia e aspetta di cedere Leao prima di dargli l’assalto. Qualora dovesse lasciare Trigoria nelle ultime settimane di agosto, la Roma avrebbe lo spazio tecnico ed economico per accelerare concretamente su Endrick, trasformando quello che oggi è un sogno in una trattativa vera.

FONTI: Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, la Repubblica