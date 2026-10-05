CALCIOMERCATO | Endrick-Roma, il Real apre al prestito: D’Amico accelera con l’assist di Mou

Endrick torna prepotentemente al centro del mercato della Roma. Le indiscrezioni di queste ore convergono sulla stessa direzione: il brasiliano è diventato uno dei principali obiettivi per gennaio e rispetto all’estate qualcosa sta cambiando. Il Real Madrid appare ora più disponibile a lasciarlo partire, mentre il ds Tony D’Amico ha riattivato i contatti con l’entourage del calciatore durante la sosta per le nazionali. Sul talento classe 2006 resta però anche il Milan.

Secondo Repubblica, Endrick ha mostrato interesse per entrambe le destinazioni italiane. La Roma, però, lavora su una pista che conosce bene: in estate aveva già provato a portarlo nella Capitale, prima che José Mourinho decidesse di trattenerlo a Madrid. Una scelta che, almeno finora, non ha prodotto lo spazio sperato dal giocatore: complice anche un problema muscolare, Endrick ha raccolto appena quattro minuti tra Liga e Champions League.

Ed è proprio qui che si inserisce quello che il Corriere dello Sport definisce in prima pagina “l’assist di Mou”. Mourinho aveva bloccato la partenza del brasiliano pochi mesi fa, ma il suo scarsissimo impiego potrebbe ora favorire l’operazione opposta. Il quotidiano romano sottolinea infatti come il Real sia pronto ad aprire alla partenza di Endrick, mentre il giocatore ha già mostrato disponibilità verso la soluzione giallorossa.

Resta da costruire l’operazione. Per la Roma la strada preferita sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, soluzione compatibile con gli attuali margini finanziari del club. L’apertura del Real al prestito rappresenta quindi un passo importante, ma formula e condizioni dell’eventuale riscatto sono ancora tutte da negoziare.

Endrick ha anche il pieno gradimento di Gian Piero Gasperini. Mancino, rapido e capace di attaccare la profondità, può partire da sinistra alle spalle del centravanti ma anche essere utilizzato direttamente come punta. Nelle idee del tecnico potrebbe quindi affiancare e supportare Donyell Malen, aggiungendo alla Roma quel tipo di attaccante che Gasp continua a chiedere.

Una data può diventare particolarmente interessante: 14 ottobre. Quel giorno il Real Madrid sarà all’Olimpico per la sfida di Champions League contro la Roma e la presenza nella Capitale dei vertici del club spagnolo potrebbe offrire l’occasione per approfondire direttamente il dossier Endrick.

Il brasiliano è oggi la pista che sembra scaldarsi maggiormente, ma non è l’unica. Il Corriere dello Sport segnala Giorgi Kvernadze ancora sotto osservazione, mentre Jamie Gittens e Jamie Leweling, altri due profili seguiti a lungo dalla Roma, vengono indicati in uscita dai rispettivi club. D’Amico tiene quindi aperti più tavoli, ma su Endrick si stanno allineando diversi fattori che in estate avevano impedito l’affare: la volontà di giocare del brasiliano, lo scarso spazio a Madrid e soprattutto una nuova disponibilità del Real a discutere la sua partenza.

FONTI: La Repubblica, Corriere dello Sport