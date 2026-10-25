Facebook RSS X

CALCIOMERCATO | Endrick-Roma, Moretto rilancia: “Possibilità concreta per gennaio”. C’è anche il Milan

0
3

Endrick alla Roma a gennaio è una possibilità concreta. A rilanciare con forza la candidatura dei giallorossi è Matteo Moretto, esperto di mercato che, intervenuto a Radio MARCA, ha fatto il punto sul futuro del talento brasiliano del Real Madrid. “Roma e Milan sono molto interessate. Soprattutto la Roma, è una possibilità reale per gennaio”, ha spiegato il giornalista.

Il nodo resta il minutaggio che José Mourinho concederà a Endrick nelle prossime settimane. Nonostante la volontà dichiarata dal tecnico portoghese di trattenerlo, la permanenza dell’attaccante a Madrid non è affatto garantita. Il brasiliano continua a trovare poco spazio e, qualora la situazione non dovesse cambiare, potrebbe tornare concretamente d’attualità l’ipotesi di una partenza in prestito nel mercato invernale.

La Roma, del resto, aveva già provato a portare Endrick nella Capitale durante l’estate e nelle scorse settimane aveva riaperto i contatti per il brasiliano. Il Milan resta un concorrente importante, ma secondo Moretto quella giallorossa rappresenta una pista particolarmente concreta. Molto dipenderà dalle scelte di Mourinho e dallo spazio che il ventenne riuscirà a ritagliarsi da qui a gennaio.

LEGGI ANCHE | Mourinho chiude la porta alla Roma per Endrick: “Dovranno passare sopra di me”

FONTE: Matteo Moretto (Radio MARCA)

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings