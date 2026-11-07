CALCIOMERCATO | Gasperini alza il pressing sulla Roma: vuole due rinforzi. E il problema non è solo l’attacco

Gian Piero Gasperini torna a farsi sentire con la dirigenza e la proprietà della Roma. Il tecnico giallorosso vuole almeno due rinforzi nel mercato di gennaio per allungare una rosa che, alla prova dei tanti impegni ravvicinati, sta mostrando tutti i suoi limiti numerici. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere della Sera, che racconta il pressing dell’allenatore sul club in vista della sessione invernale.
Il problema più evidente riguarda l’attacco, dove la coperta è diventata cortissima. Gasperini continua ad affidarsi soprattutto a Soulé e Malen, con Rodrigo Mora destinato con ogni probabilità a completare il tridente anche questa sera contro il Sassuolo, dopo essere partito titolare sia a Udine che all’Old Trafford. Le alternative ci sono, ma le possibilità di cambiare davvero volto al reparto restano limitate.
A pesare sono soprattutto le assenze di Dybala e Pellegrini. L’argentino potrebbe tornare dopo la sosta, ma le sue condizioni fisiche continuano a rappresentare un’incognita. Ancora più complicata la situazione di Pellegrini, il cui rientro appare più lontano: nelle scorse settimane si era parlato persino della possibilità di un intervento chirurgico, un’ipotesi sulla quale non sono ancora arrivati chiarimenti definitivi.
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Ma le difficoltà non riguardano soltanto il reparto offensivo. Anche a centrocampo le rotazioni sono state ridotte al minimo, con Cristante e De Roon costretti a sostenere un carico di lavoro particolarmente pesante durante l’emergenza Koné. In estate Gasperini aveva scelto di puntare su appena quattro centrocampisti centrali, per garantire continuità e spazio a tutti. Chissà che le difficoltà delle ultime settimane non lo abbiano portato a riconsiderare anche quella decisione.
Da qui la richiesta di almeno due innesti per aumentare le possibilità di scelta e affrontare meglio il doppio impegno tra campionato e Champions League. Non necessariamente due attaccanti, dunque: sarà il confronto con la società a definire dove intervenire, tenendo conto delle priorità tecniche e delle opportunità di mercato.
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Il direttore sportivo Tony D’Amico è già al lavoro per individuare i profili giusti e le formule economicamente sostenibili. Gasperini, intanto, ha ribadito ciò che ritiene necessario: per restare competitivi su più fronti non basta avere una formazione titolare di qualità. Servono anche alternative all’altezza, soprattutto quando gli infortuni si concentrano negli stessi reparti. E gennaio, stavolta, dovrà dare risposte concrete.
FONTE: Corriere della Sera
E D’amico portò due nuovi centrali di difesa! (Scherzo…)
Il problema non è solo l’attacco. Ma va? Alla Roma serve come il pane un centrocampista box to box alla nainggolan o barella.
Secondo me Dybala sta facendo pagare salato alla Roma la mancata autorizzazione all’addio di Messi. Pare che invece Pellegrini (fonti autorevoli non i pennivondoli di Pocetta) si sia lamentato dei ritmi di lavoro a cui veniva sottoposto. Noi lo sapevamo a cosa andavamo incontro rinnovandoli, Gasperini, D’Amico che non conoscono le cose della Roma e anche tanti tifosi abbocconi ci sono cascati con tutte le scarpe. Risultati per ennesimo anno 2 slot di giocatori nuovi coperte e rosa corta.
secondo te e sembra…
bah
Cioè Dybala che ha le presenze a gettone se leva i soldi pe fa dispetto alla società, ammazza che volpe
Una serie impressionante di cavolate scritte una sull’altra.
Le fonti autorevoli 😂😂😂😂
Ma che idiozia, ci sono gli esami strumentali che certificano il danno muscolare di Dybala. Pellegrini sapeva degli allenamenti di Gasperini. Dopo novembre / dicembre con quella preparazione si inizia a volare, ricordate L Atalanta che stentava ? Semifinali e finali di Europa League furono puro spettacolo. Se arrivano i rincalzi richiesti a gennaio e passiamo il girone di CL ci divertiamo anche il coppa
A centrocampo è necessario avere un giocatore alla Kone, senza aggiungere che Pisilli è un centrocampista anomalo per quei due ruoli, adattato perché non ha quella fisicità richiesta.
Sì, Pisilli continua a incastonare brutte prestazioni, sempre fuori ruolo. Il ragazzo si sacrifica e il futuro è il suo
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.