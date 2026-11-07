CALCIOMERCATO | Gasperini alza il pressing sulla Roma: vuole due rinforzi. E il problema non è solo l’attacco

Gian Piero Gasperini torna a farsi sentire con la dirigenza e la proprietà della Roma. Il tecnico giallorosso vuole almeno due rinforzi nel mercato di gennaio per allungare una rosa che, alla prova dei tanti impegni ravvicinati, sta mostrando tutti i suoi limiti numerici. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere della Sera, che racconta il pressing dell’allenatore sul club in vista della sessione invernale.

Il problema più evidente riguarda l’attacco, dove la coperta è diventata cortissima. Gasperini continua ad affidarsi soprattutto a Soulé e Malen, con Rodrigo Mora destinato con ogni probabilità a completare il tridente anche questa sera contro il Sassuolo, dopo essere partito titolare sia a Udine che all’Old Trafford. Le alternative ci sono, ma le possibilità di cambiare davvero volto al reparto restano limitate.

A pesare sono soprattutto le assenze di Dybala e Pellegrini. L’argentino potrebbe tornare dopo la sosta, ma le sue condizioni fisiche continuano a rappresentare un’incognita. Ancora più complicata la situazione di Pellegrini, il cui rientro appare più lontano: nelle scorse settimane si era parlato persino della possibilità di un intervento chirurgico, un’ipotesi sulla quale non sono ancora arrivati chiarimenti definitivi.

Ma le difficoltà non riguardano soltanto il reparto offensivo. Anche a centrocampo le rotazioni sono state ridotte al minimo, con Cristante e De Roon costretti a sostenere un carico di lavoro particolarmente pesante durante l’emergenza Koné. In estate Gasperini aveva scelto di puntare su appena quattro centrocampisti centrali, per garantire continuità e spazio a tutti. Chissà che le difficoltà delle ultime settimane non lo abbiano portato a riconsiderare anche quella decisione.

Da qui la richiesta di almeno due innesti per aumentare le possibilità di scelta e affrontare meglio il doppio impegno tra campionato e Champions League. Non necessariamente due attaccanti, dunque: sarà il confronto con la società a definire dove intervenire, tenendo conto delle priorità tecniche e delle opportunità di mercato.

Il direttore sportivo Tony D’Amico è già al lavoro per individuare i profili giusti e le formule economicamente sostenibili. Gasperini, intanto, ha ribadito ciò che ritiene necessario: per restare competitivi su più fronti non basta avere una formazione titolare di qualità. Servono anche alternative all’altezza, soprattutto quando gli infortuni si concentrano negli stessi reparti. E gennaio, stavolta, dovrà dare risposte concrete.

FONTE: Corriere della Sera