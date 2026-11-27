Non soltanto un rinforzo offensivo. La Roma si prepara al mercato di gennaio con l’obiettivo di completare una rosa che ha già dimostrato di poter competere ad alto livello, ma che necessita di ulteriori alternative per affrontare il doppio impegno tra campionato e Champions League.

Secondo quanto riferisce oggi Il Messaggero, tra le priorità indicate da Gian Piero Gasperini figura anche l’acquisto di un esterno sinistro di piede mancino. L’intenzione dell’allenatore è quella di riportare Wesley sulla corsia di destra, dove il brasiliano può esprimere al meglio le proprie caratteristiche. Il rendimento del classe 2003 anche sulla fascia opposta ha permesso finora al tecnico di sopperire alla mancanza di un mancino naturale di livello. L’arrivo di uno specialista del ruolo consentirebbe però alla Roma di guadagnare qualità e profondità contemporaneamente su entrambe le corsie, aumentando anche le possibilità di rotazione.

Il ritorno di Ryan Friedkin a Trigoria sarà l’occasione per fare il punto sulle strategie della prossima sessione di mercato. Tony D’Amico dovrà cercare di accontentare l’allenatore tenendo conto dei margini di manovra imposti dai vincoli UEFA, individuando formule economicamente sostenibili. La richiesta di Gasperini resta dunque quella di almeno due innesti di qualità: un giocatore capace di aumentare il potenziale offensivo della squadra e un laterale mancino. Due operazioni per completare il mosaico di una Roma sempre più ambiziosa.

Fonte: Il Messaggero