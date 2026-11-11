CALCIOMERCATO | Gasperini ne vuole due, ma c’è un tetto agli ingaggi: gli attaccanti nel mirino della Roma

Non uno, ma due rinforzi per l’attacco. Gian Piero Gasperini ha le idee chiare su quello che serve alla Roma per affrontare la seconda parte della stagione e continuare a competere ai vertici della classifica. Il tecnico vuole aggiungere due giocatori offensivi alla rosa, ma Tony D’Amico dovrà muoversi rispettando una precisa strategia economica: investire su profili giovani, di qualità e con ingaggi non superiori ai quattro milioni di euro. È questa, secondo quanto riferisce oggi Il Messaggero, la linea che guiderà il prossimo mercato giallorosso.

La società vuole continuare a costruire una squadra competitiva senza far crescere eccessivamente il monte stipendi. L’obiettivo è individuare giocatori ancora nel pieno della propria crescita, capaci di garantire un rendimento immediato ma anche di rappresentare un investimento per il futuro. Una filosofia che si lega ai vincoli economici del club e alla necessità di mantenere sotto controllo i costi della rosa.

Il primo nome resta quello di Endrick del Real Madrid, il talento brasiliano che sta cercando maggiore spazio e che Gasperini considera un rinforzo di grande qualità. Ma il ventenne, pur potendo essere utilizzato in più posizioni offensive, non risponde perfettamente alla richiesta di un esterno sinistro rapido, fisico e capace di saltare l’uomo. Per questo D’Amico sta valutando anche altri profili, più vicini alle caratteristiche dell’ala di gamba che il tecnico aspetta dall’estate.

Uno dei nomi indicati dal Messaggero è Ruben van Bommel, 22enne olandese del PSV Eindhoven. Figlio dell’ex centrocampista del Milan Mark van Bommel, è un’ala sinistra di piede destro, alta 1,92 metri, che abbina una struttura fisica importante a velocità e capacità di accelerazione. Ama partire largo, puntare il difensore nell’uno contro uno e accentrarsi per cercare la conclusione, ma sa anche attaccare la profondità e inserirsi in area. Cresciuto calcisticamente tra MVV Maastricht e AZ Alkmaar, è tornato al PSV nell’estate del 2025 e ha un contratto fino al 2030. Per caratteristiche fisiche e tecniche è uno dei profili più vicini all’identikit tracciato da Gasperini.

L’altro candidato è una vecchia conoscenza del mercato giallorosso: Jamie Leweling, 25 anni, esterno tedesco dello Stoccarda. Alto 1,85 metri, è un attaccante di piede destro che può essere impiegato su entrambe le fasce. Le sue qualità principali sono la potenza nella corsa, gli strappi in progressione e la capacità di attaccare gli spazi alle spalle dei difensori. Rispetto a Van Bommel è un giocatore più esperto, già abituato ai ritmi della Bundesliga e dotato di una notevole intensità nelle due fasi di gioco.

Leweling era stato vicinissimo alla Roma nelle ultime ore del mercato estivo. D’Amico aveva raggiunto una base d’intesa con lo Stoccarda per un’operazione da circa 35 milioni di euro, ma il trasferimento non si concretizzò tra le difficoltà dell’accordo con il giocatore e il poco tempo rimasto a disposizione. Adesso il tedesco potrebbe tornare sul mercato a condizioni più favorevoli. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania, lo Stoccarda sarebbe disposto a valutare una cessione intorno ai 30 milioni dopo un inizio di stagione meno brillante rispetto alle aspettative.

Il problema, però, non riguarda soltanto il costo dei cartellini. La Roma vuole mantenere un tetto salariale preciso, evitando di impegnarsi con contratti troppo onerosi. La soglia dei quattro milioni di euro diventa così uno dei criteri fondamentali nella scelta degli obiettivi. Per un giocatore come Van Bommel, ancora giovane e con importanti margini di crescita, l’operazione avrebbe una logica di investimento a lungo termine. Leweling offrirebbe invece un profilo più maturo e già conosciuto dalla dirigenza giallorossa.

Resta inoltre da capire quali formule saranno accettate dai rispettivi club. D’Amico preferirebbe operazioni in prestito con diritto di riscatto, eventualmente trasformabile in obbligo a determinate condizioni, per distribuire l’impatto economico degli investimenti. Una soluzione che potrebbe risultare più complicata soprattutto nel caso dello Stoccarda, orientato a monetizzare un’eventuale partenza del proprio esterno.

Il quadro delle richieste di Gasperini è dunque sempre più definito: un attaccante di qualità e un esterno capace di dare velocità, profondità e forza fisica alla manovra. Endrick resta il nome più affascinante, mentre Van Bommel e Leweling rappresentano due delle alternative più aderenti all’identikit dell’ala cercata dalla Roma. D’Amico dovrà trovare il giusto equilibrio tra le ambizioni del tecnico, le opportunità offerte dal mercato e i limiti economici stabiliti dalla società. Perché gennaio dovrà portare qualità, ma senza compromettere la sostenibilità del progetto.

FONTI: Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Bild, PSV Eindhoven, VfB Stuttgart