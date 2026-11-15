CALCIOMERCATO | Gasperini scarta Kvernadze per gennaio: la Roma ha altri obiettivi in attacco

Giorgi Kvernadze non sarebbe tra i profili preferiti da Gian Piero Gasperini per rinforzare l’attacco della Roma a gennaio. A riferirlo è l’edizione odierna de Il Messaggero, secondo cui l’esterno georgiano del Frosinone sarebbe al momento da escludere dalla lista delle priorità giallorosse. Una frenata significativa, considerando che soltanto nei giorni scorsi il giocatore era stato accostato con insistenza alla squadra capitolina, anche per le caratteristiche che sembravano corrispondere alle richieste del tecnico.

Gasperini cerca un esterno offensivo sinistro di piede destro, capace di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e incidere subito. Kvernadze resta un profilo interessante, ma secondo il quotidiano non sarebbe la prima scelta dell’allenatore per l’immediato. D’Amico continua dunque a lavorare su altri obiettivi, con l’intenzione di regalare al tecnico un rinforzo già pronto per una Roma che vuole restare competitiva su tutti i fronti.

In cima alla lista resta Endrick, per il quale la Roma sarebbe attualmente in vantaggio sulle concorrenti, secondo Matteo Moretto. Tutto dipenderà però dalla decisione del brasiliano, che non ha ancora chiarito se intenda lasciare il Real Madrid. Un’altra pista importante conduce a Jamie Gittens, scontento dello scarso spazio trovato al Chelsea e possibile occasione in prestito, anche se restano da valutare le sue condizioni fisiche.

Più complicata la strada che porta ad Ademola Lookman: il nigeriano vorrebbe lasciare l’Atletico Madrid, ma il club spagnolo non intende privarsene senza un sostituto all’altezza. Sullo sfondo restano anche Jamie Leweling e Ruben van Bommel, mentre la pista Alejandro Balde è attualmente fredda, con la Roma intenzionata a privilegiare l’attacco rispetto alla fascia sinistra difensiva.

Il nodo decisivo resta il budget. D’Amico sta portando avanti più contatti, ma attende di conoscere i margini d’investimento concessi dai Friedkin. Gasperini vorrebbe almeno un rinforzo offensivo di qualità, possibilmente due, per non lasciare tutto il peso dell’attacco sulle spalle di Malen e Soulé. Kvernadze, almeno per gennaio, sembra perdere terreno: la Roma guarda soprattutto a giocatori capaci di fare immediatamente la differenza.

FONTI: Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport