CALCIOMERCATO | Ghilardi cresce e attira le big: Milan e Juve lo vogliono a gennaio, ma Gasp…

Daniele Ghilardi si sta prendendo sempre più spazio nella Roma di Gasperini. E le sue prestazioni non stanno passando inosservate. Il difensore classe 2003, reduce da alcune prove convincenti, è finito nel mirino di Milan e Juventus, pronte a monitorare la sua situazione in vista della riapertura del mercato di gennaio.

Come riportato da Tuttomercatoweb, sarebbero soprattutto i rossoneri a valutare un possibile affondo già nella sessione invernale. Il Milan è alla ricerca di un centrale difensivo e considera Ghilardi una delle alternative a Gonçalo Inácio dello Sporting. Anche la Juventus apprezza l’ex Verona, ma al momento non avrebbe individuato nel rafforzamento della difesa una priorità immediata. Non risultano comunque offerte ufficiali né trattative avviate con la Roma.

Una situazione curiosa, considerando che Ghilardi sta finalmente conquistando la fiducia di Gasperini. Contro lo Slovan Bratislava aveva già lasciato il segno, mentre martedì sera contro il Cagliari gli sono bastati pochi minuti per confezionare lo splendido assist per il gol del 3-2 di Rodrigo Mora. Una crescita riconosciuta anche dal tecnico: “È cresciuto molto rispetto all’anno scorso e troverà sempre più spazio“, ha dichiarato nel dopopartita. Proprio per questo, un’eventuale cessione a gennaio appare tutt’altro che scontata: la Roma ha bisogno di ampliare le proprie rotazioni, non di impoverirle.