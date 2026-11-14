CALCIOMERCATO | Gittens è scontento al Chelsea, la Roma torna alla carica: il prestito prende quota

Jamie Gittens è scontento al Chelsea e la Roma prepara un nuovo tentativo per gennaio. L’esterno inglese, già inseguito a lungo durante l’ultima sessione estiva, sta vivendo una stagione decisamente complicata a Londra. Secondo quanto racconta oggi la Gazzetta dello Sport, il giocatore sarebbe frustrato dal poco spazio trovato e la possibilità di un trasferimento temporaneo potrebbe riaprire concretamente la pista giallorossa.

I numeri raccontano un’annata finora da dimenticare: appena due presenze, entrambe in Carabao Cup, per un totale di 55 minuti. Nessuna apparizione in Premier League e un infortunio alla caviglia che ne ha ulteriormente frenato il percorso. Una situazione difficile per un talento sul quale il Chelsea continua a puntare e che potrebbe aver bisogno di cambiare aria per ritrovare continuità.

A Trigoria Gittens piace da tempo. Gasperini ne apprezza soprattutto la velocità, la capacità di saltare l’uomo e l’esplosività negli spazi. Caratteristiche che corrispondono all’identikit dell’esterno offensivo sinistro di piede destro che il tecnico chiede dalla scorsa stagione. La Roma aveva già provato a portarlo nella Capitale ad agosto, senza riuscire a trovare l’intesa definitiva con i Blues.

La formula del prestito potrebbe diventare la chiave dell’operazione. Il Chelsea non vorrebbe perdere definitivamente un giocatore nel quale ha investito molto, ma potrebbe prendere in considerazione una cessione temporanea per consentirgli di giocare con maggiore regolarità. Non è ancora arrivata, però, una decisione definitiva: il club inglese vuole prima valutare le condizioni e il rendimento di Gittens dopo il recupero dall’infortunio.

Ed è proprio l’aspetto fisico a rappresentare un’incognita per la Roma. Oltre al recente problema alla caviglia, Gittens era già rimasto fermo per circa quattro mesi nella passata stagione a causa di un infortunio al bicipite femorale. Una storia clinica che D’Amico dovrà valutare attentamente prima di procedere con un eventuale investimento, soprattutto considerando che Gasperini cerca un rinforzo pronto a incidere immediatamente.

La pista resta comunque viva e potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane. La Roma vuole sfruttare le opportunità offerte dal mercato dei prestiti, ma non intende correre rischi inutili. Gittens ha le caratteristiche tecniche per rispondere alle richieste di Gasperini; adesso bisognerà capire se il Chelsea aprirà davvero alla sua partenza e se le condizioni fisiche offriranno garanzie sufficienti per tentare il colpo.

FONTI: La Gazzetta dello Sport, Sky Sport, Football Insider