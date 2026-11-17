L’Inter mette gli occhi su Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, diventato uno dei pilastri della Roma di Gian Piero Gasperini, sarebbe finito nel mirino di Giuseppe Marotta, pronto a inserirsi qualora la trattativa per il rinnovo con i giallorossi dovesse incontrare degli ostacoli. Un possibile nuovo duello di mercato tra Roma e Inter, con i nerazzurri particolarmente attenti alla situazione contrattuale dell’ex Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato oggi dalla Repubblica, Cristian Chivu ha chiesto un nuovo difensore centrale, indicando in Oliver Provstgaard della Lazio il suo obiettivo principale. La valutazione del danese, però, si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro, una cifra che sta spingendo la dirigenza interista a esplorare possibili alternative. Tra queste sarebbe emerso proprio il nome di Hermoso, il cui contratto con la Roma scadrà il prossimo 30 giugno 2027.

Marotta conosce bene il mercato dei parametri zero e non sarebbe nuovo a operazioni di questo tipo. Nel 2022 riuscì a portare all’Inter Henrikh Mkhitaryan proprio dalla Roma, approfittando della scadenza contrattuale dell’armeno. Stavolta, però, la situazione appare differente: la società giallorossa è già al lavoro da settimane per blindare Hermoso e non intende perdere uno dei protagonisti della squadra di Gasperini.

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I contatti tra la Roma e l’entourage dello spagnolo sono continui. Sul tavolo c’è un prolungamento di due stagioni, fino al 2029, con opzione per un ulteriore anno, fino al 2030. La volontà di andare avanti insieme non sembra mancare, anche se l’accordo definitivo non è stato ancora raggiunto. Gasperini considera Hermoso un elemento fondamentale, tanto da averlo trasformato da possibile partente a titolare praticamente inamovibile della propria difesa.

Il centrale, 31 anni, ha ritrovato sotto la guida del tecnico piemontese la continuità e il rendimento che sembravano smarriti dopo il suo arrivo nella Capitale. Tre gol già realizzati tra Serie A e Champions League in questa stagione e prestazioni convincenti hanno rafforzato ulteriormente la sua posizione all’interno del gruppo. La Roma vuole premiarlo con un nuovo accordo, possibilmente rimodulando anche l’ingaggio. L’Inter, intanto, resta alla finestra.

FONTE: la Repubblica