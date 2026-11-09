CALCIOMERCATO | Hermoso, trattativa avviata con la Roma: definito il nuovo contratto

La Roma vuole blindare Mario Hermoso. Il difensore spagnolo è diventato uno dei punti fermi della squadra di Gian Piero Gasperini e la società è già al lavoro per prolungare il suo contratto, attualmente in scadenza a giugno 2027. A rivelare i nuovi dettagli della trattativa è Angelo Mangiante di Sky Sport, attraverso il proprio profilo X.

Secondo il giornalista, le parti hanno già avviato i contatti e c’è la volontà reciproca di proseguire insieme. Sul tavolo un rinnovo per altre due stagioni, fino al 2029, con opzione per un ulteriore anno, fino al 2030. Una soluzione che permetterebbe alla Roma di assicurarsi ancora a lungo uno dei protagonisti della crescita giallorossa.

La volontà di confermare Hermoso nasce soprattutto dal suo rendimento. Gasperini lo ha trasformato in un difensore capace di incidere anche in zona gol, sfruttandone qualità tecniche e capacità di inserimento. Secondo i numeri riportati da Mangiante, lo spagnolo ha già realizzato 8 reti in 49 partite da titolare, tre delle quali in questa stagione.

L’ultima è arrivata sabato contro il Sassuolo, quando Hermoso ha sbloccato il risultato con un gran sinistro in area, aprendo la strada al successo per 3-0. Una prestazione che ha confermato ancora una volta quanto sia diventato importante negli equilibri della Roma.

La trattativa non è ancora conclusa, ma la strada sembra tracciata: la Roma vuole ripartire da Hermoso anche nelle prossime stagioni. Un giocatore che, dopo un inizio complicato nella Capitale, è diventato uno degli uomini simbolo della squadra di Gasperini. E che adesso potrebbe legarsi ai colori giallorossi fino al 2030.

FONTE: Angelo Mangiante (Sky Sport)