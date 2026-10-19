CALCIOMERCATO | Il Milan è su Ghilardi, la Roma fa muro. E Gasperini…

La Roma vince, convince e scopre di poter affidare sempre più spazio anche ai suoi giovani. La linea verde schierata da Gian Piero Gasperini contro il Genoa ha dato risposte importanti, confermando come il tecnico possa contare anche sui ragazzi per affrontare le rotazioni e restare competitivo in campionato.

Tra quelli che stanno aspettando il proprio momento c’è anche Daniele Ghilardi. Il giovane centrale ha trovato fin qui meno spazio rispetto ad altri compagni della stessa generazione: una sola presenza dal primo minuto, poi soprattutto panchine e spezzoni. Nessun allarme, però. Gasperini lo considera parte integrante del gruppo e il suo percorso resta inserito dentro un progetto di crescita graduale.

Intanto, però, sul difensore giallorosso si sarebbe acceso l’interesse del Milan. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, i rossoneri stanno cercando un centrale in vista del mercato di gennaio e tra i profili monitorati ci sarebbe anche quello dell’ex Verona. Una pista che, almeno al momento, appare comunque complicata. La Roma difficilmente sarebbe intenzionata a privarsi di un calciatore considerato un ottimo prospetto e sul quale Gasperini vuole continuare a lavorare. Il fatto che abbia avuto meno spazio non cambia la valutazione interna: Ghilardi resta uno dei giovani sui quali il club intende puntare.

La concorrenza in difesa è forte e le gerarchie, fin qui, gli hanno lasciato poche occasioni. Ma la stagione è lunga e il tecnico ha già dimostrato di voler coinvolgere progressivamente tutta la rosa. La sua occasione arriverà. E proprio per questo la Roma, oggi, non sembra avere alcuna intenzione di aprire alla sua partenza.

FONTE: Matteo Moretto