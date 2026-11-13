CALCIOMERCATO | Kevin, da 40 milioni alla panchina del Fulham: la Roma fiuta l’occasione per gennaio

Quaranta milioni investiti appena un anno fa, ma soltanto 75 minuti giocati in Premier League in questa stagione. È la parabola di Kevin, esterno offensivo brasiliano del Fulham che potrebbe diventare un’occasione per la Roma nel mercato di gennaio. Gian Piero Gasperini conosce bene il classe 2003 e Tony D’Amico sta seguendo con attenzione la sua situazione, alla ricerca di un rinforzo capace di aggiungere velocità e imprevedibilità all’attacco giallorosso.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Kevin piace a Gasperini fin dai tempi dello Shakhtar Donetsk, quando si era imposto come uno dei giovani più interessanti del campionato ucraino. Le sue prestazioni avevano convinto il Fulham a investire circa 40 milioni di euro per portarlo in Premier League, ma l’avventura inglese non sta andando secondo le aspettative.

Il brasiliano fatica a trovare spazio nelle rotazioni e il suo entourage starebbe valutando possibili soluzioni per gennaio. Il Fulham, che non vuole svalutare un investimento così importante, potrebbe considerare un prestito per permettere al giocatore di ritrovare continuità. È proprio questa la formula che potrebbe rendere l’operazione interessante per la Roma.

Kevin risponde a molte delle caratteristiche richieste da Gasperini: è un’ala sinistra di piede destro, rapida, capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Il suo eventuale arrivo permetterebbe di aumentare le alternative sulla trequarti senza richiedere necessariamente un investimento immediato a titolo definitivo.

La priorità della Roma resta Endrick, ma il via libera del Real Madrid continua a mancare e la concorrenza è numerosa. D’Amico tiene quindi aperte diverse possibilità, da Gittens a Lookman, con Kevin che rappresenta una pista alternativa da seguire. Il poco spazio trovato al Fulham potrebbe trasformarsi in un’opportunità, ma servirà capire se gli inglesi apriranno realmente al prestito e a quali condizioni.

FONTI: La Gazzetta dello Sport, Leggo