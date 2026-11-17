La Premier League torna a bussare alla porta della Roma per Manu Koné. Chelsea e Manchester United continuano a seguire il centrocampista francese in vista del mercato di gennaio, ma a Trigoria non hanno intenzione di concedere sconti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la valutazione del classe 2001 oscilla tra i 55 e i 60 milioni di euro: soltanto davanti a una proposta di questa entità la società giallorossa potrebbe prendere in considerazione l’apertura di una trattativa.

Il Chelsea ci aveva già provato nell’ultimo giorno del mercato estivo, mettendo sul piatto una cifra vicina ai 60 milioni e la possibilità di trasferire Jamie Gittens nella Capitale in prestito. Un’operazione bloccata dall’intervento di Gian Piero Gasperini, deciso a non privarsi di uno dei pilastri della squadra a poche ore dalla chiusura delle trattative. Ora i Blues starebbero valutando un nuovo tentativo, mentre anche il Manchester United continua a considerare Koné un possibile rinforzo per il centrocampo.

La posizione del tecnico romanista resta chiara: Koné è un elemento fondamentale e la sua permanenza rappresenta la soluzione preferita. Il francese, tornato in campo nel 3-0 contro il Sassuolo dopo l’infortunio muscolare, garantisce fisicità, recupero palla e capacità di accompagnare l’azione. Caratteristiche difficili da sostituire, soprattutto a stagione in corso, con la Roma impegnata nella corsa ai primi posti e in Champions League.

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Esiste però uno scenario che potrebbe modificare gli equilibri. Sempre secondo la Gazzetta, Gasperini potrebbe valutare il sacrificio del francese soltanto se la sua cessione permettesse alla Roma di acquistare l’esterno offensivo sinistro richiesto da tempo e, contemporaneamente, un altro centrocampista. Una doppia operazione necessaria per evitare di indebolire la squadra in un reparto nevralgico. Si tratta comunque di una possibilità legata a precise condizioni di mercato, non di un via libera già concesso dall’allenatore.

La situazione si intreccia così con la ricerca di rinforzi offensivi portata avanti da Tony D’Amico. Proprio il Chelsea, che continua a monitorare Koné, possiede uno dei profili più graditi alla Roma: Jamie Gittens. Il club giallorosso, però, vorrebbe provare a ottenere l’inglese attraverso un prestito con diritto di riscatto, senza necessariamente legare il suo arrivo alla partenza del francese. L’obiettivo rimane aggiungere qualità all’attacco senza sacrificare uno dei giocatori più importanti della rosa.

Koné, sotto contratto fino al giugno 2029, resta dunque al centro dei progetti di Gasperini. Il prezzo fissato dalla Roma rappresenta una soglia per valutare eventuali proposte, non la decisione di mettere il giocatore sul mercato. Chelsea e Manchester United osservano, ma per convincere i giallorossi non basterà un assegno importante: serviranno anche le condizioni per non indebolire la squadra.

FONTE: Gazzetta dello Sport