Calciomercato, Krstovic passa all’Atalanta per 25 milioni di euro più bonus

Nikola Krstović può considerarsi un nuovo giocatore dell’Atalanta. L’attaccante montenegrino lascia il Lecce per approdare alla corte di Juric, con cui vivrà l’avventura in Champions League.
L’operazione è stata definita in queste ore: al club salentino andranno 25 milioni di euro come parte fissa, più una serie di bonus legati ai risultati. A riferirlo è Fabrizio Romano.
Krstović, che era stato lungamente accostato anche alla Roma, rappresenta un colpo importante per rinforzare l’attacco nerazzurro in vista di una stagione che vedrà l’Atalanta protagonista su più fronti.
Massara e Ranieri che ce l’ha messo, da incubo
Ma non puoi sceglierti un altro Nick visto che sono almeno 5o6 anni che lo uso?
ok lo cambio a P greco
E vabbè ce ne faremo ‘na ragione. Mò vedemo da pijanne uno bono sur serio, anche pagandolo co’ formule “creative”.
Krstovic era un profilo interessante che conosceva già il nostro campionato e che sicuramente aveva voglia di emergere.
Non si capisce perché andiamo prendere e cercare profili in ogni dove poi dobbiamo sentire le solite solfe che si deve abituare al gioco del nostro campionato ma quandi abbiamo l’occasione di trattare buoni profili puntualmente ce li facciamo scappare!
Mah!!
Interessante forse, ma 30 MIO per uno che, al secondo hanno ha fatto 12 goal, dei quali vari su rigore. Sarebbe stato interessante a 15/18.
Se uno pensa che c’è pure chi su rigore gli sbaglia non la prendo come una cosa negativa
non saprei se è una buona operazione a 30 milioni. il giocatore comunque è valido e abituato alla serie a, Bergamo può essere l ‘ ambiente giusto.
Per adesso mi terrei Dovbyk, magari a gennaio c’è qualche occasione. Però attualmente ci sarebbero solo Hojlund che non è convinto di andare via e Vlahovic che andrà al Milan molto probabilmente.
Vlahovic sarebbe un vero upgrade, ma sappiamo tutti che non è accessibile.
Tutti gli altri nomi accostati, per una ragione o un’altra sono scommesse.
Ne abbiamo già una, che personalmente ritengo una bellissima scommessa, perché se il destino la smette di tormentargli le gambe, ci farà divertire.
Al massimo, aggiungiamo una terza punta in prestito che abbia voglia di crescere con Gasp e in quel ruolo siamo a posto
se non ci sono soldi hai poco da fare per me abbiamo investito male potevamo fare qualche pagamento a rate
Dovbyk rimane anche perché Gasp ha detto che ha alcune lacune ma ci stanno lavorando e l’ucraino si sta impegnando tanto.
pare che Dovbyk dopo l’allenamento svolga un lavoro extra concentrandosi su movimenti offensivi, postura e tecnica
se ha fatto
se ha fatto 17 goal nella stagione dei 3 allenatori diversi con un calcio poco offensivo, sicuramente con la cura Gasp potrà migliorare
a noi sicuro avrebbero chiesto 35 + bonus.
sto bestemmiando fortissimo
37 presenze 11 goal qualcuno su rigore .30 mil uno sproposito. ma ormai il calcio è questo poi gli rimangono tutti sul groppone.
Per quanto mi riguarda sono contento che non sia venuto alla Roma, per quel poco che l’ho visto non mi sembra niente di speciale. Mi pare il solito giocatore che le provinciali cercano di mettere in vetrina il più possibile per farci più soldi possibili.
Se non si vende Dovbyk (vende e non prestito) non si prende nessuno al centro dell’attacco e si rimane con Dovbyk e Ferguson. La Roma questo non lo ha mai trattato visto che non poteva prenderlo.
intanto dorgeles nene è andato al fernebache per soli 18 milioni, noi invece stiamo ancora aspettando sancho se decide.
sabato inizia il campionato dove avremo una partita difficilissima e noi naturalmente ci presenteremo con la squadra incompleta.
come oramai di consueto negli ultimi anni butteremo via punti importanti per andare in champions.
Se veniva alla Roma era una sega, è andato ad un altra squadra e un fenomeno, fate ride!!! Sempre forza Roma
Arriveremo di nuovo dietro l’Atalanta. Il prossimo anno Krstovic lo rivenderanno a 60 ml
troppi soldi buttati tra Wesley e il marocchino speriamo che ripagano ho paura di sancho troppi soldi per uno che nn convince
Purtroppo siamo una squadra di seconda fascia rispetto all’Atalanta che da anni va in Champions e che ha un attivo pazzesco. Per risalire la china ci metteremo anni e dovremo necessariamente tribolare.
Krstovic è un signor giocatore, è un parere personale, senza se e senza ma. Altro discorso è affermare che la Roma se lo sia fatto sfuggire, a meno che, fra voi, ci sia un Dirigente della Roma che frequenti queste pagine. Al momento abbiamo due centravanti di ruolo, perché mi pare che Dovbyk sia ancora da queste parti, più Paulo che all’occorrenza può ( anche) ricoprire quel ruolo. Per me se c’è ancora qualche euro da spendere (ricordiamoci anche che c’era stato detto che sarebbe stato un mercato semi-bloccato) non è li’. Serve il fatidico esterno alto a sx e, personalmente non prenderei Sancho, totalmente da rigenerare nella psiche e nella fame, che credo non abbia più, o non abbastanza. Inutile fare nomi, non sono io a fare il mercato e non so quanti spicci abbiano in cassa. Ma 2-3 in mente ce li avrei, spero che almeno uno di questi sia anche nella mente di Massara. Daje sempre
