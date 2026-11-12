CALCIOMERCATO | Kvernadze, Gasperini non vuole aspettare giugno: il Frosinone prepara le contromosse

Gian Piero Gasperini vuole Giorgi Kvernadze e la Roma potrebbe provare ad accontentarlo già a gennaio. L’esterno offensivo del Frosinone è uno dei primi nomi indicati dal tecnico a Tony D’Amico dopo la chiusura del mercato estivo. Un interesse che parte da lontano e che, secondo quanto racconta oggi la Gazzetta dello Sport, potrebbe spingere i giallorossi ad anticipare i tempi per evitare che il prezzo del georgiano continui a salire.

Gasperini aveva già seguito Kvernadze nella scorsa stagione, quando il Frosinone militava in Serie B. Il salto di categoria non ha frenato il classe 2003, che ha continuato a mostrare le qualità che avevano attirato l’attenzione dell’allenatore. Tre gol e quattro assist nelle prime undici giornate di Serie A rappresentano un biglietto da visita importante per il 23enne, diventato uno degli elementi più interessanti della squadra ciociara.

Il motivo dell’interesse è soprattutto tecnico. Kvernadze è un’ala sinistra di piede destro, rapida, abile nel dribbling e capace di creare superiorità numerica. Ama partire largo per poi accentrarsi, cercando la conclusione oppure l’ultimo passaggio. È proprio quel trequartista offensivo con accelerazione e imprevedibilità che Gasperini continua a chiedere per completare il reparto avanzato.

Secondo la Gazzetta, la Roma starebbe valutando la possibilità di muoversi già a gennaio, senza aspettare la prossima estate. Il timore è che altri mesi da protagonista possano far lievitare ulteriormente la valutazione del giocatore, attirando anche una concorrenza internazionale sempre più agguerrita. D’Amico conosce bene il profilo e potrebbe dunque provare ad anticipare gli altri club interessati.

Il problema è convincere il Frosinone. La società ciociara non vorrebbe privarsi di uno dei propri giocatori migliori a stagione in corso e starebbe preparando un importante adeguamento dell’ingaggio, portandolo dagli attuali 200mila euro a circa un milione a stagione. Una mossa che potrebbe servire anche a rafforzare la posizione del club in vista delle prossime trattative.

C’è infatti un altro dettaglio da considerare. Secondo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, nel contratto di Kvernadze sarebbe presente una clausola rescissoria da quattro milioni di euro, attivabile soltanto dalla prossima estate. Il Frosinone potrebbe cercare di modificarla attraverso il rinnovo. Se la clausola venisse confermata, però, aspettare luglio potrebbe offrire condizioni economiche ben diverse rispetto a un acquisto immediato.

Il quadro, comunque, resta aperto. Mentre la Gazzetta racconta di un Gasperini particolarmente convinto dal georgiano, Il Tempo riferisce di quotazioni in calo nelle valutazioni giallorosse. Non risultano ancora trattative avanzate e molto dipenderà dalla disponibilità del Frosinone e dai margini economici concessi a D’Amico. Ma il nome di Kvernadze resta tra quelli da seguire con attenzione nella corsa al rinforzo offensivo.

La Roma dovrà dunque decidere se affondare il colpo subito oppure aspettare un’occasione più favorevole. Gasperini conosce il giocatore e ne apprezza le caratteristiche, ma trasformare l’interesse in un acquisto sarà tutt’altro che semplice. E con un Frosinone intenzionato a tutelare il proprio talento, la partita potrebbe giocarsi tanto sul campo quanto sul piano economico.

FONTI: La Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Tuttomercatoweb