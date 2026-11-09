CALCIOMERCATO | Kvernadze, il Frosinone gli quintuplica l’ingaggio: pronta la mossa per allontanare la Roma

Il Frosinone prova a blindare Giorgi Kvernadze, uno degli esterni offensivi finiti nel mirino della Roma per il prossimo mercato. Il georgiano classe 2003 si è imposto tra le rivelazioni di questo inizio di stagione, attirando l’attenzione di numerosi club italiani ed europei. E la società ciociara, consapevole del crescente interesse attorno al giocatore, sta preparando una mossa importante per rafforzare la propria posizione.

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, il Frosinone sarebbe pronto a quintuplicare l’ingaggio di Kvernadze, attualmente fermo a circa 200mila euro netti a stagione. Sul tavolo ci sarebbe un nuovo contratto da un milione di euro annuo, una proposta decisamente importante per convincere il ventitreenne a proseguire la propria avventura in Ciociaria. Il giocatore, legato al club fino al 30 giugno 2028, dovrà decidere nelle prossime settimane se accettare l’offerta.

Ma dietro il tentativo di rinnovo potrebbe esserci anche una precisa strategia di mercato. Nel contratto di Kvernadze sarebbe infatti presente una clausola rescissoria da appena 4 milioni di euro, attivabile dalla prossima estate. Una cifra particolarmente bassa rispetto al valore raggiunto dal giocatore, protagonista di un ottimo avvio di campionato. È dunque possibile che il nuovo accordo preveda anche la cancellazione o la modifica della clausola, consentendo al Frosinone di trattare un’eventuale cessione da una posizione di maggiore forza. Su questo punto, però, non ci sono ancora conferme.

La concorrenza per il georgiano è già molto folta. Oltre alla Roma, sul giocatore sono stati segnalati gli interessamenti di Napoli, Monaco, Crystal Palace, Borussia Dortmund e Hull City. Il profilo piace per velocità, forza fisica e capacità di saltare l’uomo: caratteristiche che lo rendono particolarmente interessante anche per Gasperini, alla ricerca di un esterno offensivo capace di garantire maggiore profondità alla rosa.

Il rendimento di Kvernadze spiega tanto interesse: tre gol e quattro assist nelle prime dieci giornate di campionato, numeri accompagnati da prestazioni che ne hanno fatto uno dei protagonisti del sorprendente Frosinone di Massimiliano Alvini.

Il rinnovo, dunque, potrebbe diventare decisivo per il suo futuro. Se Kvernadze dovesse accettare, soprattutto in presenza di una modifica della clausola, per la Roma potrebbe diventare molto più complicato arrivare al giocatore a condizioni vantaggiose. In caso contrario, il Frosinone potrebbe valutarne la cessione già a gennaio. Tony D’Amico continua a monitorare la situazione, ma il tempo potrebbe giocare a favore dei ciociari.

FONTI: Tuttomercatoweb.com, Lorenzo Canicchio, La Gazzetta dello Sport