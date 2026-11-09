CALCIOMERCATO | La Roma blinda Dattilo: il gioiello del vivaio sfugge all’Atletico Madrid

La Roma mette al sicuro uno dei talenti più promettenti del suo settore giovanile. Lorenzo Dattilo, terzino sinistro classe 2010, ha firmato un contratto triennale con il club giallorosso. Una mossa importante, che permette alla società di anticipare la concorrenza di diverse squadre europee, su tutte l’Atletico Madrid.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club spagnolo era pronto a investire sul sedicenne già durante il mercato estivo, ma Dattilo ha sempre manifestato la volontà di proseguire la propria avventura nella Capitale. La firma chiude così le indiscrezioni sul suo futuro e conferma la fiducia reciproca tra il giocatore e la Roma.

Dattilo è considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio romanista. In estate si è laureato campione d’Europa con l’Italia Under 17, giocando da titolare nonostante fosse sotto età. Un risultato prestigioso che ha contribuito ad attirare l’attenzione di numerosi osservatori internazionali.

In questa stagione il giovane laterale ha già fatto il salto nell’Under 18, continuando comunque a mettersi in evidenza anche con l’Under 17 della Roma, con un gol e un assist in campionato. Il nuovo contratto triennale rappresenta dunque un riconoscimento importante per la sua crescita e un altro segnale della volontà del club di valorizzare i propri talenti.

La Roma evita così il rischio di perdere un altro gioiello del proprio vivaio, resistendo alle sirene di un club prestigioso come l’Atletico Madrid. Dattilo resta a Trigoria, dove potrà proseguire il suo percorso di crescita con i colori giallorossi.

FONTE: Gianluca Di Marzio