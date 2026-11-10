CALCIOMERCATO | Leweling, cambia tutto dopo il no alla Roma: lo Stoccarda abbassa il prezzo

Jamie Leweling potrebbe tornare d’attualità per il mercato di gennaio della Roma. L’esterno tedesco, a lungo inseguito da Tony D’Amico nelle ultime ore della sessione estiva, era stato vicinissimo al trasferimento nella Capitale prima che fosse lo stesso giocatore a frenare l’operazione. Adesso, però, lo scenario è cambiato: lo Stoccarda sarebbe disposto a lasciarlo partire a una cifra inferiore rispetto a quella rifiutata appena due mesi fa.

Secondo quanto riferisce la Bild, il club tedesco avrebbe deciso di fare cassa durante la prossima finestra di mercato, dopo una campagna acquisti estiva particolarmente dispendiosa. E tra i giocatori sacrificabili ci sarebbe proprio Leweling, per il quale la richiesta sarebbe scesa a 30 milioni di euro. Una valutazione sensibilmente più accessibile rispetto a quella di fine agosto.

La Roma, infatti, aveva messo sul piatto 30 milioni più altri 5 di bonus per convincere lo Stoccarda a cedere il classe 2001. Un’offerta importante, arrivata dopo un primo tentativo attraverso la formula del prestito con riscatto. Anche l’Everton si era spinto oltre, presentando una proposta complessiva da 43 milioni. Alla fine, però, Leweling aveva scelto di restare in Germania, facendo saltare entrambi i trasferimenti.

Una decisione che, almeno finora, non ha portato i risultati sperati. L’esterno sta vivendo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, con appena due gol e un assist in 14 presenze complessive. Numeri lontani da quelli della passata annata, quando era stato uno dei protagonisti dello Stoccarda. Anche per questo il club tedesco potrebbe ora valutare una cessione a condizioni economiche meno impegnative.

Per Gasperini, Leweling rappresentava uno dei profili individuati per completare il reparto offensivo con un giocatore di velocità, forza fisica e capacità di attaccare gli spazi. Caratteristiche che continuano a mancare nell’organico giallorosso e che il tecnico spera di ottenere dal prossimo mercato.

Resta però un ostacolo importante. La Roma deve fare i conti con i vincoli economici del settlement agreement UEFA e D’Amico sembra orientato soprattutto verso operazioni in prestito con diritto di riscatto, eventualmente trasformabile in obbligo. Una formula ben diversa dalla cessione a titolo definitivo che lo Stoccarda potrebbe cercare per fare cassa.

Inoltre, almeno per il momento, non risultano nuovi contatti tra i due club per riaprire la trattativa. Il prezzo più basso rappresenta dunque un elemento potenzialmente favorevole, ma prima di parlare di un ritorno concreto della Roma su Leweling serviranno nuovi sviluppi.

Il no dell’estate potrebbe comunque non essere più definitivo. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalle condizioni che lo Stoccarda sarà disposto ad accettare. D’Amico continua a valutare diversi nomi per l’attacco, da Endrick a Gittens, ma quello di Leweling potrebbe tornare a essere un’opportunità interessante. Stavolta, almeno sulla carta, a un prezzo più basso.

FONTI: Bild, Sky Sport Deutschland