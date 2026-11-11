CALCIOMERCATO | Lookman perde spazio a Madrid: la Roma drizza le antenne per gennaio

Il nome di Ademola Lookman torna a circolare in orbita Roma. L’attaccante nigeriano, protagonista di alcune delle migliori stagioni della sua carriera sotto la guida di Gian Piero Gasperini all’Atalanta, sta attraversando un momento complicato all’Atlético Madrid. Il suo impiego nelle ultime settimane si è progressivamente ridotto e la Roma avrebbe cominciato a monitorare con attenzione la situazione, alla ricerca di un esterno offensivo capace di aggiungere velocità, qualità e imprevedibilità all’attacco.

Secondo quanto riferisce oggi Repubblica.it, Lookman rappresenta una delle possibili alternative a Endrick, che resta in cima alla lista dei desideri giallorossi. Il nigeriano ha collezionato finora 15 presenze stagionali tra Liga e Champions League, realizzando due gol e un assist. Numeri piuttosto contenuti per un giocatore che, nei suoi primi mesi a Madrid, aveva dimostrato di poter essere un elemento importante per Diego Simeone.

Il segnale più evidente delle difficoltà dell’attaccante è arrivato nell’ultima partita di campionato contro il Barcellona. Lookman è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nella sconfitta per 2-1 dell’Atlético, senza essere utilizzato neppure a gara in corso. Era la prima volta in questa stagione che il nigeriano non trovava spazio durante una partita. Nelle gerarchie di Simeone, intanto, Álex Baena sta guadagnando terreno sulla fascia sinistra.

Una situazione che ha inevitabilmente alimentato interrogativi sul futuro del giocatore. Simeone, va precisato, ha recentemente ribadito la propria fiducia in Lookman, sottolineandone le qualità nell’uno contro uno. Non risultano al momento richieste di cessione da parte dell’attaccante né un’apertura dell’Atlético Madrid a una sua partenza. La Roma, per ora, osserva l’evolversi degli eventi.

Il legame con Gasperini rappresenta naturalmente un elemento da tenere in considerazione. All’Atalanta, Lookman è diventato uno degli attaccanti più incisivi del calcio europeo, sfruttando la capacità di partire da sinistra, accentrarsi e attaccare la porta con velocità e grande efficacia. Il momento più alto della sua esperienza bergamasca resta la tripletta realizzata nella finale di Europa League del 2024 contro il Bayer Leverkusen, che regalò alla Dea uno storico trofeo.

Il rapporto tra i due non è stato però sempre semplice. Nel febbraio del 2025, dopo un rigore sbagliato dal nigeriano contro il Bruges in Champions League, Gasperini criticò duramente la scelta del giocatore di presentarsi sul dischetto, provocandone la replica pubblica. Un episodio di tensione che non cancella il lavoro svolto insieme e la crescita straordinaria di Lookman sotto la guida del tecnico.

Dal punto di vista tecnico, Lookman risponderebbe perfettamente a molte delle richieste di Gasperini. È un esterno offensivo di piede destro, rapido, abile nel dribbling e capace di creare superiorità numerica partendo dalla fascia sinistra. Proprio il tipo di calciatore che l’allenatore chiede ormai da mesi per completare il reparto avanzato. Rispetto a Endrick, inoltre, il nigeriano offrirebbe maggiore esperienza e una conoscenza approfondita dei meccanismi di gioco del tecnico.

Restano naturalmente da valutare le condizioni economiche di un’eventuale operazione. Lookman è legato all’Atlético Madrid e la Roma deve rispettare precisi vincoli finanziari, privilegiando per gennaio formule che consentano di contenere l’investimento immediato. Un eventuale prestito potrebbe rappresentare una strada da esplorare, ma al momento non ci sono indicazioni sulla disponibilità degli spagnoli ad accettare questa soluzione.

Endrick resta una delle priorità per gennaio, ma Lookman è un nome che potrebbe acquistare peso se la situazione a Madrid dovesse cambiare. Gasperini conosce bene il valore del nigeriano e sa come valorizzarne le caratteristiche. Per il momento si tratta soltanto di un interessamento da monitorare, ma le difficoltà dell’ex atalantino in Spagna potrebbero offrire a D’Amico un’ulteriore opportunità su cui ragionare nelle prossime settimane.

FONTI: Repubblica.it, Mundo Deportivo, Opta Analyst