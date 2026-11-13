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CALCIOMERCATO | Lookman vuole lasciare l’Atletico Madrid: c’è uno spiraglio per la Roma

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Ademola Lookman vuole lasciare l’Atletico Madrid e la Roma osserva con crescente interesse. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi sul possibile ritorno del nigeriano alle dipendenze di Gian Piero Gasperini, dalla Spagna arriva un nuovo segnale. Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, l’entourage dell’ex Atalanta avrebbe fatto sapere che il giocatore è intenzionato a cambiare squadra, aprendo uno scenario interessante in vista del mercato di gennaio.

Lookman sta attraversando un momento complicato. Dopo un avvio convincente con la maglia dell’Atletico, l’attaccante ha progressivamente perso centralità nelle scelte di Diego Simeone. La continuità è venuta meno e anche il rendimento offensivo ne ha risentito: appena due gol e un assist in 15 presenze tra campionato e Champions League. Una situazione che avrebbe spinto il nigeriano a riflettere seriamente sul proprio futuro.

La Roma segue gli sviluppi, anche perché Gasperini conosce perfettamente le qualità di Lookman, protagonista della sua Atalanta e della storica vittoria in Europa League del 2024. Il tecnico ritroverebbe un attaccante già pronto, capace di giocare sulla sinistra e garantire velocità, dribbling e imprevedibilità. Proprio le caratteristiche richieste per completare il reparto offensivo giallorosso.

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Il possibile addio di Lookman potrebbe dunque favorire la Roma, ma l’operazione resta complicata. D’Amico continua a lavorare su più piste, con Endrick sempre tra le priorità, mentre l’eventuale apertura dell’Atletico dipenderà anche dalle possibilità di intervenire sul mercato. La novità è che adesso sarebbe lo stesso entourage del nigeriano a spingere per un cambiamento. E Gasperini resta alla finestra.
FONTI: La Gazzetta dello Sport, Mundo Deportivo

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6 Commenti

  5. Lookman è un altro di quelli che se non lo metto sul piedistallo te lo trovi di traverso.
    Sul campo è forte, fuori no.
    Stattene in Spagna 💃🏼🇪🇸

  6. Se ci fosse la possibilita’ di prenderlo in prestito a Gennaio, anche con obbligo di riscatto a Giugno,lo farei di corsa. Conosce gia’ il gioco del mister ed il nostro campionato. Ha 29 anni e con Gasperini, ti puo’ garantire altri 3 campionati di gran livello.

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