CALCIOMERCATO | Moretto: “Contatti tra la Roma e gli agenti di Endrick”

La Roma non molla Endrick. Anzi, Tony D’Amico continua a mantenere vivi i contatti con l’entourage dell’attaccante brasiliano del Real Madrid, uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto offensivo di Gian Piero Gasperini nel mercato di gennaio.

A rilanciare la pista è Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, secondo cui la società giallorossa non ha mai smesso di seguire il classe 2006. I contatti con chi cura gli interessi del giocatore restano aperti e la Roma ha già manifestato la propria disponibilità ad accoglierlo qualora si creassero le condizioni per un trasferimento in prestito.

Nonostante le dichiarazioni pubbliche di José Mourinho, che ha più volte ribadito la volontà di trattenere Endrick al Real Madrid, il brasiliano continua a trovare pochissimo spazio. Una situazione che potrebbe spingerlo a riconsiderare il proprio futuro nella finestra invernale, alla ricerca di maggiore continuità.

La Roma resta dunque alla finestra, ma con un interesse che va oltre il semplice sondaggio. Il dialogo con gli agenti è il segnale di una pista che D’Amico vuole continuare a coltivare, nella speranza che il Real Madrid possa cambiare posizione nelle prossime settimane. Sul brasiliano resta comunque anche la concorrenza del Milan e di diversi club stranieri.

Per Gasperini sarebbe un rinforzo particolarmente prezioso, capace di aggiungere velocità, talento e imprevedibilità a un reparto offensivo che necessita di alternative. Prima di parlare di trattativa vera e propria, però, servirà la disponibilità del giocatore a partire e soprattutto l’apertura del Real Madrid.

La partita resta aperta. E questa volta la Roma vuole farsi trovare pronta, nel caso in cui il talento brasiliano decidesse finalmente di lasciare Madrid.

FONTE: Matteo Moretto