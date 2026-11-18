La Roma prepara un mercato di gennaio da protagonista. Uno o due rinforzi per completare la squadra di Gian Piero Gasperini, con l’attacco al centro delle strategie di Tony D’Amico. A fare il punto è Matteo Moretto, intervenuto questa mattina ai microfoni di Rete Sport. Il giornalista si aspetta una sessione invernale particolarmente attiva per i giallorossi: “La Roma cerca uno o due tasselli. Ci sarà movimento, mi aspetto un mercato movimentato”.

Endrick resta una pista concreta, nonostante il forte interesse del Milan. Moretto conferma che la Roma è stata la società più attiva sul brasiliano tra settembre e l’inizio di novembre: “I contatti con la Roma vanno avanti da tanto tempo ed è il club che si è mosso con più decisione. Non ha mai smesso di trasmettere la sua voglia di averlo per gennaio”. La concorrenza rossonera è reale, ma la partita rimane aperta.

La decisione dipenderà soprattutto dal giocatore. Il mese di dicembre potrebbe essere decisivo, quando Endrick discuterà del proprio futuro con José Mourinho e la dirigenza del Real Madrid. Secondo Moretto, il tecnico portoghese non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile qualora il brasiliano chiedesse di partire per trovare maggiore continuità. “Se non troverà spazio, chiederà di lasciarlo andare in prestito. Non vedo spiragli per un’altra formula”. Nessuna decisione definitiva, dunque, ma una possibilità che la Roma continua a coltivare.

La vera priorità resta però l’esterno offensivo. Moretto indica in Ademola Lookman il modello di calciatore cercato da Gasperini: un attaccante rapido, capace di partire da sinistra, saltare l’uomo e incidere negli ultimi metri. “Come idea di calciatore potrebbe essere quello. Il giocatore non sta trovando molto spazio con Simeone. È un’operazione complicata, ora si è fatto male, ma come profilo è quello lì”. A rendere ancora più difficile la pista è il recente infortunio del nigeriano, fermatosi con la nazionale per una distorsione di alto grado al ginocchio. L’Atlético Madrid non ha ancora indicato una data per il rientro.

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Si raffredda invece in maniera netta la candidatura di Alejandro Balde. Il terzino del Barcellona continua a essere proposto dal suo agente Jorge Mendes, ma la Roma avrebbe altre priorità. “La Roma è fredda, se non gelida”, spiega Moretto, ricordando anche l’ingaggio elevato dello spagnolo, vicino ai 5 milioni di euro netti a stagione. Al momento si tratterebbe soprattutto di un lavoro dell’entourage, senza un reale avanzamento della pista giallorossa.

Interessante anche il retroscena sulle trattative estive. Leweling e Summerville erano stati davvero vicinissimi alla Roma, almeno secondo le informazioni raccolte da Moretto: “Leweling aveva in estate l’ok su tutto, pensavo arrivasse così come Summerville. La Roma era davvero a un passo da entrambi, le parti erano ai dettagli”. Il giornalista, però, non ritiene che gli eventuali rallentamenti nelle operazioni possano essere attribuiti esclusivamente ai Friedkin. “Se la Roma vuole chiudere un’operazione, non credo che la proprietà sia un problema. Ci deve essere l’ok su tutto, sia tecnico che economico”.

Mercato importante anche per il Milan, deciso a investire per puntare allo scudetto. Moretto rivela che i rossoneri sono pronti a intervenire con decisione: “Il Milan investirà forte su una punta”. Alla base di questa strategia ci sarebbe la volontà della proprietà di alzare ulteriormente le ambizioni della squadra: “Cardinale pensa di poter arrivare alla vittoria dello scudetto”, spiega il giornalista, parlando della volontà di “fare all-in con un paio di acquisti forti”.

La Roma, dal canto suo, potrebbe essere altrettanto attiva, pur seguendo una strategia economica differente. “La Roma può essere una delle protagoniste, senza svenarsi ma nel modo giusto”, conclude Moretto. Un’indicazione che conferma la volontà di rinforzare Gasperini con operazioni mirate, puntando soprattutto a colmare quella lacuna sulla fascia sinistra che accompagna la squadra ormai dalla scorsa estate.

FONTE: Rete Sport (Matteo Moretto)