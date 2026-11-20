José Mourinho fa muro sulla possibile partenza di Endrick e manda un messaggio chiarissimo alle pretendenti del brasiliano, Roma e Milan comprese. Il tecnico del Real Madrid non ha alcuna intenzione di rinunciare al giovane attaccante nel mercato di gennaio e lo ribadisce con parole molto nette, riportate questa mattina dall’esperto di mercato Fabrizio Romano.
“Io ho bisogno di lui. Amo Endrick e il Real Madrid è più importante di lui. Questo vuol dire che abbiamo bisogno che lui resti qui”. Mourinho non lascia spazio a dubbi sulla propria posizione e si rivolge direttamente anche a chi sta lavorando a un possibile trasferimento del giocatore: “La mia risposta agli agenti, ai giornali… è questa: ho bisogno di Endrick, io e quindi il Real Madrid”. Il portoghese, tuttavia, riconosce che la decisione finale non dipenderà soltanto da lui. “Se ai piani alti del club decideranno altro, lo rispetterò. Ma io voglio che resti qui al 100%”. Una precisazione importante, perché lascia aperta la possibilità che la dirigenza dei Blancos possa valutare una soluzione differente qualora arrivasse una proposta convincente.
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Le parole di Mourinho rappresentano un ostacolo importante per la Roma, che segue Endrick ormai da mesi e punta soprattutto a un’operazione in prestito. Secondo Matteo Moretto, proprio il club giallorosso è stato quello che si è mosso con maggiore decisione tra settembre e l’inizio di novembre, mantenendo vivi i contatti per provare a portare il brasiliano alla corte di Gasperini.
Sul giocatore, intanto, si è inserito con forza anche il Milan. Secondo le indiscrezioni arrivate dal Brasile, i rossoneri starebbero preparando un’offerta da 70 milioni di euro, di cui 60 fissi e 10 di bonus, per acquistare Endrick a titolo definitivo. Una proposta completamente diversa da quella ipotizzata dalla Roma, ma che dovrebbe comunque superare la resistenza dell’allenatore portoghese.
Il futuro del brasiliano resta dunque un rebus. Da una parte c’è la volontà di Mourinho di trattenerlo, dall’altra l’esigenza di Endrick di trovare maggiore continuità, dopo una prima parte di stagione con poco spazio. La Roma resta alla finestra, ma le dichiarazioni dello Special One confermano quanto sia complicato arrivare al talento del Real Madrid. A gennaio, più ancora delle offerte, saranno decisive le scelte del giocatore e della dirigenza spagnola.
FONTE: Fabrizio Romano
Bene, tanto la Roma non poteva prenderlo, il MIlan si , quindi il no di Mou ci fa gioco.
Sposatelo 🥲🫶🏼
qualcosa mi dice che il calciatore invece sarebbe più contento d’essere amato da una bella biondina giocare e vincere la coppa campioni a Roma
“Amo Hendrick voglio che resti ”
85 minuti in Liga
56 minuti in Ch League.
Strano modo di amare.
Forse Salah Calafiori De Bruyne David Luiz Bonucci Juan Mata Bertrand Garay Filipe Luis
Amen, il vate ha parlato
Va bene ha tutto il diritto di tenerlo, ma se per caso viene ceduto ad un altra squadra, alle stesse condizioni che poniamo noi per l’acquisto vorrà dire che l’impedimento è personale contro i Friedkin
Mi viene da dire: basta con questa ipotesi Endrik. E’ una via che per costo, concorrenza, volontà dell’attuale allenatore, formula ecc, non è realisticamente percorribile. Pensiamo ad altro più fattibile (e soprattutto al Parma).
non ci sarà soltanto Endrick in giro mi auguro…i brasiliani comunque a me convincono il giusto…fenomeni ormai non esistono più…pertanto io andrei più su argentini o altri paesi del sudamerica ma non il Brasile
Cci tua sei pieno di fenomeni, e dacce sto endrick hahaha
No non ci credo cianno detto che è un muro abbastanza sormontabile.
Endrick a meno che non vendiamo castro non ci serve, a noi ci serve un esterno alto di piede destro ( Van bommel/ Nusa/ El mala ) poi in caso di cessione di Dybala al real si può chiedere mastantuono. Poi ci serve assolutamente un esterno a tutta fascia di piede sinistro, 2 se vendessimo Resch !
Dietro al veto di Mourinho sulla cessione di Endrick, non c’è un capriccio ma un preciso disegno strategico. E’ chiaro pure ai sassi ( ma non agli Abbocconi) che l’anno prossimo Vinicius se ne andrà in Premier per incompatibilità ambientale col calcio spagnolo e il piano di Mourinho è d’inserire gradualmente Endrick nei meccanismi di gioco ( non facili) dell’attacco madrileno.
Dedicato a tutti quelli che fanno “er minutaggio de Endrick”.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.