José Mourinho fa muro sulla possibile partenza di Endrick e manda un messaggio chiarissimo alle pretendenti del brasiliano, Roma e Milan comprese. Il tecnico del Real Madrid non ha alcuna intenzione di rinunciare al giovane attaccante nel mercato di gennaio e lo ribadisce con parole molto nette, riportate questa mattina dall’esperto di mercato Fabrizio Romano.

“Io ho bisogno di lui. Amo Endrick e il Real Madrid è più importante di lui. Questo vuol dire che abbiamo bisogno che lui resti qui”. Mourinho non lascia spazio a dubbi sulla propria posizione e si rivolge direttamente anche a chi sta lavorando a un possibile trasferimento del giocatore: “La mia risposta agli agenti, ai giornali… è questa: ho bisogno di Endrick, io e quindi il Real Madrid”. Il portoghese, tuttavia, riconosce che la decisione finale non dipenderà soltanto da lui. “Se ai piani alti del club decideranno altro, lo rispetterò. Ma io voglio che resti qui al 100%”. Una precisazione importante, perché lascia aperta la possibilità che la dirigenza dei Blancos possa valutare una soluzione differente qualora arrivasse una proposta convincente.

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Le parole di Mourinho rappresentano un ostacolo importante per la Roma, che segue Endrick ormai da mesi e punta soprattutto a un’operazione in prestito. Secondo Matteo Moretto, proprio il club giallorosso è stato quello che si è mosso con maggiore decisione tra settembre e l’inizio di novembre, mantenendo vivi i contatti per provare a portare il brasiliano alla corte di Gasperini.

Sul giocatore, intanto, si è inserito con forza anche il Milan. Secondo le indiscrezioni arrivate dal Brasile, i rossoneri starebbero preparando un’offerta da 70 milioni di euro, di cui 60 fissi e 10 di bonus, per acquistare Endrick a titolo definitivo. Una proposta completamente diversa da quella ipotizzata dalla Roma, ma che dovrebbe comunque superare la resistenza dell’allenatore portoghese.

Il futuro del brasiliano resta dunque un rebus. Da una parte c’è la volontà di Mourinho di trattenerlo, dall’altra l’esigenza di Endrick di trovare maggiore continuità, dopo una prima parte di stagione con poco spazio. La Roma resta alla finestra, ma le dichiarazioni dello Special One confermano quanto sia complicato arrivare al talento del Real Madrid. A gennaio, più ancora delle offerte, saranno decisive le scelte del giocatore e della dirigenza spagnola.

FONTE: Fabrizio Romano