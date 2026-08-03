Quella che sta per cominciare si annuncia come una settimana decisiva per il mercato della Roma e, in particolare, per la ricerca dell’esterno sinistro d’attacco. Secondo quanto riportato dai quotidiani oggi in edicola, saranno i giorni del dentro o fuori per Antonio Nusa, considerato l’obiettivo numero uno di Tony D’Amico e Gian Piero Gasperini. Il norvegese ha aperto alla possibilità di trasferirsi nella Capitale, ma il Lipsia non si è mai mosso dalla valutazione di circa 60 milioni di euro. La Roma si è concessa ancora qualche ora per capire se esistano margini reali per avvicinare le richieste del club tedesco, ma non può permettersi di inseguire all’infinito il proprio piano A.

Per questo la dirigenza giallorossa sta continuando a lavorare anche sulle possibili alternative. Attenzione soprattutto al nome rilanciato oggi dal Corriere della Sera: Jamie Leweling, esterno offensivo di 25 anni dello Stoccarda. Ambidestro e capace di agire su entrambe le fasce, Leweling ha partecipato con la Germania agli ultimi Mondiali e viene considerato un profilo in grado di offrire velocità, forza e duttilità all’attacco di Gasperini. Anche questa, tuttavia, sarebbe un’operazione particolarmente onerosa: lo Stoccarda valuta il calciatore intorno ai 50 milioni di euro, una cifra non molto distante da quella necessaria per provare ad arrivare a Nusa.

Se la Roma dovesse rendersi conto dell’impossibilità di chiudere con il Lipsia, potrebbe dunque continuare a guardare in Bundesliga trasformando Leweling in un candidato concreto per la fascia sinistra. Più indietro resta invece Kevin Schade, altro esterno tedesco attualmente in forza al Brentford. La priorità rimane Nusa, ma il tempo delle attese sta per terminare: entro questa settimana D’Amico dovrà decidere se tentare l’affondo definitivo oppure cambiare obiettivo.

FONTI: Corsera, Gasport, Leggo, Il Messaggero