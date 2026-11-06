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CALCIOMERCATO | Nusa torna nei radar della Roma, ma il Lipsia alza il muro: le ultime

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Antonio Nusa torna a essere accostato alla Roma, ma la strada che porta all’esterno norvegese del Lipsia resta tutta in salita. Il classe 2005 è uno dei profili apprezzati da Tony D’Amico per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini a gennaio, ma le ultime indicazioni di Fabrizio Romano raffreddano sensibilmente la pista.

Intervenuto sul proprio canale YouTube, l’esperto di calciomercato ha chiarito che in estate non c’è mai stata una vera trattativa tra Roma e Lipsia. I giallorossi avevano manifestato il proprio interesse per Nusa, ma il club tedesco aveva immediatamente chiuso alla possibilità di una cessione.

Il problema principale resta quello economico. La valutazione del Lipsia supera i 50 milioni di euro, una cifra difficilmente sostenibile non soltanto per la Roma, ma per gran parte dei club italiani, soprattutto nella finestra invernale. Senza una clamorosa apertura dei tedeschi, dunque, immaginare un trasferimento a gennaio appare poco realistico.

La Roma continuerà a cercare un esterno offensivo capace di garantire velocità, dribbling e qualità nell’uno contro uno, un rinforzo richiesto da Gasperini già durante l’estate. Nusa resta un giocatore apprezzato, ma il suo nome sembra destinato a rimanere più un sogno che una pista concretamente percorribile. D’Amico dovrà guardare anche ad altre soluzioni, possibilmente attraverso formule economicamente più accessibili.
FONTI: Fabrizio Romano (YouTube)

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5 Commenti

  2. loro fanno i propri interessi…. la Roma non doveva mandargli in prestito El aynoui… se non altro gli dimostravi che non sei la vigna dei cog….
    poi se il Gasp non voleva vedere el marocco manco negli spogliatoi… alzo le braccia!

  4. Ma mi faccio spedire a Trigoria Chiesa a 5 mln, che oltre alla classica finta a rientrare da esterno fa anche molte altre giocate, in attesa di giugno.

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