Si profila un derby di mercato per Lorenzo Pirola. Il difensore italiano dell’Olympiacos, protagonista di un importante percorso di crescita in Grecia, vorrebbe tornare a giocare in Serie A e avrebbe già attirato l’attenzione di diverse società, tra cui Roma e Lazio.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, l’entourage del calciatore ha congelato i discorsi per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel giugno del 2028. La priorità del centrale mancino classe 2002, che gioca anche da terzino sinistro, sarebbe quella di rientrare in Italia la prossima estate, anche se non viene escluso un trasferimento già a gennaio.

La Roma segue da tempo il difensore, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e maturato tra Monza, Salernitana e Olympiacos. Mancino naturale, Pirola presenta caratteristiche interessanti per il calcio di Gasperini, potendo ricoprire sia il ruolo di braccetto sinistro sia quello di centrale nella difesa a tre. A 24 anni rappresenterebbe un investimento in linea con la politica di mercato del club giallorosso.

Negli ultimi giorni, però, si sarebbe mossa concretamente anche la Lazio, avviando i primi contatti con l’agente Beppe Riso. I biancocelesti vorrebbero impostare l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, sfruttando i buoni rapporti con il procuratore. Il giocatore, intanto, spinge per tornare in Serie A, anche con l’ambizione di conquistare un posto nella Nazionale maggiore.

Fonte: Tuttosport