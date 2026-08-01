Le corsie laterali restano il cantiere principale del mercato della Roma. Dopo aver definito l’arrivo di Konstantinos Koulierakis, Tony D’Amico ha concentrato tutti gli sforzi sugli esterni, reparto che Gian Piero Gasperini considera fondamentale per il suo sistema di gioco.

L’obiettivo numero uno è sempre Givairo Read. Il ventenne del Feyenoord continua a essere il preferito della dirigenza giallorossa, che ha già presentato un’offerta da circa 25 milioni di euro, superiore a quella del Nottingham Forest. Gli olandesi, però, non hanno ancora dato il via libera e puntano a ottenere condizioni economiche migliori, sperando anche di alimentare un’asta tra i due club.

La partita si gioca anche sul fronte dell’ingaggio: il Nottingham è pronto a garantire al giocatore circa 4 milioni di euro a stagione, mentre la Roma punta a convincerlo facendo leva sul progetto tecnico e sulla Champions League. Secondo i quotidiani, entro il weekend potrebbe arrivare la svolta definitiva. Se la trattativa non dovesse andare a buon fine, restano vive le alternative.

Dopo una lunga scrematura, Iván Fresneda continua a occupare le primissime posizioni della lista di Trigoria, mentre prende quota anche il nome di Alessio Cacciamani. Il Torino, però, continua a fare muro e valuta il proprio talento tra i 12 e i 15 milioni di euro, una cifra ritenuta elevata ma non proibitiva dalla Roma, che resta alla finestra. Con Angelino e Salah-Eddine destinati alla partenza e con Wesley ormai stabilmente impiegato sulla corsia sinistra, il club è chiamato a completare rapidamente il reparto. Le prossime ore potrebbero risultare decisive. FONTI: Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, la Repubblica