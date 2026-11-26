L’avventura inglese di Robinio Vaz rischia di concludersi con largo anticipo. L’attaccante francese, ceduto dalla Roma all’Hull City negli ultimi giorni del mercato estivo, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo nemmeno in Premier League.
Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, il club inglese non soltanto sarebbe orientato a rinunciare al diritto di riscatto, fissato a 30 milioni di euro, ma starebbe valutando anche la possibilità di interrompere il prestito già a gennaio. I numeri raccontano le difficoltà del classe 2007: appena cinque presenze e 50 minuti complessivi in Premier League, senza gol né assist. Complici anche alcuni problemi fisici, l’ex Marsiglia non è riuscito a conquistare la fiducia del proprio allenatore.
Una situazione che preoccupa anche la Roma, che lo scorso gennaio aveva investito fino a 25 milioni di euro, bonus compresi, per assicurarsi il talento francese. Dopo i pochi minuti concessi da Gasperini nella passata stagione, il trasferimento all’Hull City avrebbe dovuto favorire la crescita del ragazzo e la valorizzazione del suo cartellino. Il rischio è invece quello di ritrovarsi con un investimento importante da recuperare e un calciatore ancora tutto da costruire. Per questo, in caso di rientro anticipato a Trigoria, la soluzione più probabile sarebbe quella di un nuovo prestito, stavolta in una squadra in grado di garantirgli maggiore continuità.
Fonte: Tuttomercatoweb.com
Grande Massara!
oh ma basta tutti che interrompono i prestiti
aaahh come noi con Ferguson
E allora direi che Gasperini si è pure limitato a spintonare Massara davanti a tutti (sempre se prendiamo x buone le parole del laziale con fede incrollabile)
Altro mega flop di Massara, un disastro completo sul solco dei precedenti illustri predecessori Ghisolfi e Pinto.
Bhe Pinto ha portato Svilar Ndika e Dybala a zero euro tanto disastroso non è stato
Grande Massara 25 milioni per uno che non ne vale manco 10, com’era? Ma lo conosci? Diamogli tempo no?
Se lo prende a carico il giornalaio che ha scritto il solito articolo ridicolo. Come Dovbyk. Non si può fare interruzione del prestito senza accordo delle due parti. Soltanto la Roma può acconsentire traendone un vantaggio, cioè interrompere il prestito facendo risparmiare ingaggio ad Hull City da gennaio ma dandolo in prestito (oneroso) ad un’altra squadra che lo possa valorizzare e si accolli l’ingaggio residuo.
il nuovo mbappe….
Come terza punta me lo riprenderei volentieri (le grandi squadre ne hanno tre e con due ogni acciacco o espulsione diventerebbe un dramma, inoltre secondo me ha le caratteristiche anche per fare l’esterno. Se Gasperini usasse la sua pozione magica anche con lui, potrebbe tirarne fuori qualcosa di buono. Ovviamente un suo eventuale ritorno non dovrebbe escludere l’acquisto che manca in alto a sinistra.
Poi ci si chiede il perché Gasperini non ha voluto più Massara
Bologna
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.