L’avventura inglese di Robinio Vaz rischia di concludersi con largo anticipo. L’attaccante francese, ceduto dalla Roma all’Hull City negli ultimi giorni del mercato estivo, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo nemmeno in Premier League.

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, il club inglese non soltanto sarebbe orientato a rinunciare al diritto di riscatto, fissato a 30 milioni di euro, ma starebbe valutando anche la possibilità di interrompere il prestito già a gennaio. I numeri raccontano le difficoltà del classe 2007: appena cinque presenze e 50 minuti complessivi in Premier League, senza gol né assist. Complici anche alcuni problemi fisici, l’ex Marsiglia non è riuscito a conquistare la fiducia del proprio allenatore.

Una situazione che preoccupa anche la Roma, che lo scorso gennaio aveva investito fino a 25 milioni di euro, bonus compresi, per assicurarsi il talento francese. Dopo i pochi minuti concessi da Gasperini nella passata stagione, il trasferimento all’Hull City avrebbe dovuto favorire la crescita del ragazzo e la valorizzazione del suo cartellino. Il rischio è invece quello di ritrovarsi con un investimento importante da recuperare e un calciatore ancora tutto da costruire. Per questo, in caso di rientro anticipato a Trigoria, la soluzione più probabile sarebbe quella di un nuovo prestito, stavolta in una squadra in grado di garantirgli maggiore continuità.

Fonte: Tuttomercatoweb.com