CALCIOMERCATO | Roma, a gennaio riparte la caccia all’ala: D’Amico è già al lavoro

L’emergenza offensiva delle ultime settimane non fa altro che riportare in primo piano un tema già emerso durante il mercato estivo: la Roma ha bisogno di aggiungere qualità e profondità davanti.

Gli stop di Dybala e Pellegrini, uniti a una rosa che nelle zone offensive resta numericamente corta, hanno evidenziato ancora di più la necessità di intervenire. E a gennaio il club giallorosso è pronto a tornare sul mercato. Il direttore sportivo Tony D’Amico aveva già preannunciato nuovi interventi nella sessione invernale, con l’obiettivo di rafforzare soprattutto il reparto offensivo.

I nomi, almeno per il momento, restano quelli già circolati nelle ultime settimane del mercato estivo: Jamie Gittens del Chelsea e Jamie Leweling dello Stoccarda. Due profili che continuano a essere accostati alla Roma in vista di gennaio, e che stanno faticando a trovare spazio nei rispettivi club. Non è un caso che l’attenzione continui a concentrarsi soprattutto su un giocatore offensivo capace di partire largo. Gasperini può contare su Malen e Castro come riferimenti centrali, mentre gli ultimi infortuni hanno ulteriormente ridotto le alternative sugli esterni offensivi.

Rodrigo Mora, l’unico rinforzo estivo della trequarti giallorossa, ha bisogno di tempo per crescere. Gasp però chiede rinforzi: il calendario e gli stop fisici stanno mostrando quanto sia sottile il margine quando vengono a mancare contemporaneamente più giocatori dello stesso reparto. Per questo gennaio può diventare una finestra importante per completare la rosa. Non necessariamente una rivoluzione, ma un innesto offensivo capace di aumentare qualità e possibilità di rotazione per Gasperini.

FONTE: Leggo