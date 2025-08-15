Calciomercato Roma, accordo raggiunto con lo United per Sancho: si attende l’ok del giocatore

La Roma resta in attesa di una risposta da Jadon Sancho per sbloccare definitivamente la trattativa. Il via libera del giocatore è infatti l’ultimo passaggio necessario per procedere verso la chiusura dell’operazione.

Come riporta in questi minuti Fabrizio Romano, il Manchester United si è già detto pronto ad accettare l’offerta giallorossa, pari a 20 milioni di sterline, ma al momento tutto è fermo in attesa della decisione dell’esterno offensivo inglese.

Sancho, secondo quanto filtra, si è mostrato disponibile a discutere il possibile trasferimento già dall’inizio di questa settimana. Tuttavia, le parti stanno ancora lavorando alla definizione dei termini dell’accordo personale, un aspetto che si rivelerà determinante per la buona riuscita dell’affare.

  5. Tecnicamente il giocatore non si discutere, mi chiedoil perché dopo il Borussia abbiamo disatteso le aspettative. Speriamo che Gasp riesca a rivitalizzarlo. Su Kone non so che pensare, non capisco se Gasp non lo.reputi importante oppure pur di avere esterni sia pro to a sacrificarlo. Chiaramente avrei preferito vendere Ndicka al Neom che Kone all’Inter. Poi se proprio dobbiamo che almeno ce lo strapagassero, non accontentiamoci.

    • E giochi con Baldanzi o Elsha titolari?

      E poi TU rimaniamo come stai…

      Gasp, Massara e Ranieri NO

  7. ore caldissime, però lo dico con tutta onestà la roma deve chiedere di piu di 45mln per kone, vale quasi quanto un leoni? se si fa la stagione giusta con tutta la squadra che funziona e si arriva in top 4 il prossimo anno te ne danno 80 dall estero, piuttosto lasciate stare bailey ma non vendete kone

  8. vi giuro, nn si può leggere…. Kone all Inter.

    io non lo venderei maiiiiiiiii

    e se proprio lo voglio vendere, vendetelo all estero.

    che senso ha rinforzare una diretta concorrente

    mamma mia che bel regalo di ferragosto che ci fanno

    • Gasperini ha detto 100 volte che lui non fa nomi ma suggerisce ruolo e caratteristiche a poi il Massara fa il resto. A parte rare eccezioni. NOn e’ lui ad approvare o no. A lui vengono consegnati giocatori che deve far rendere, none’ lui ad approvare o no.

  10. si ok basta che non vendono kone’, se no e come dire si rattoppa un buco e si provoca una voragine, sul mercato bisogna mettere pellegrini cristante baldanzi El shatawi dobbik pisilli, quelli bravi si devono tenere a tutti i costi se si vuole vincere qualcosa ( kone’ svilar Angelino dibala sole’ ndika )

  12. Ieri c’era l’accordo con il giocatore ma non ancora con lo United, oggi il contrario. Attendibilità zero. E poi il tutto per accettare la polpetta avvelenata di Koné.

  15. vendere Kone no assolutamente no meglio rimanere così……..lo vai a vende all’Inter poi…..ma
    caro Massara così cero bono pure io

  17. Sì a Sancho, no alla cessione di Kone’, sopratutto alle cifre che circolano. Per l’età e lo spessore tecnico del giocatore, la sua valutazione non può essere inferiore a 70 milioni, la cifra che fu pagata per Tonali. Anzi, con il recupero dell’inflazione, ci avviciniamo agli 80.
    Ma in tutto questo, che ne pensa Gasperini?

  18. Sancho è una grande scommessa. Il suo talento si è visto a sprazzi in Bundesliga e molto di meno in Premier. Per via del suo stipendio, sinceramente avrei preferito un profilo più giovane e in rampa di lancio ma sono convinto che, se lo prenderemo, Gasp potrà rivitalizzarlo.
    Chi vivrà vedrà

    daje maggica

  19. A mio modestissimo avviso scelta sbagliata sul modello Abraham.
    Sono giovani inglesi di un certo specifico background che e’ da evitare accuratamente per chi vuole un gruppo serio e disciplinato. Hanno la stessa testa, testa non buona.
    Ha fallito al Manchester e temo fallira’ alla Roma.
    Capisco che le scelte e le possibilita’ non siano molte e siano forse quasi obbligate ma io spero non lo prendano e casomai solo in prestito con diritto.
    Spero vinca il pallone d’oro, se viene, ma gia’ sento che non e’ giusto.
    Ma chi e’ sto Sancho… per carita’.

  21. Se con la vendita di Koné acquisisci le prestazioni di Fiorentino e Magassa s …può…fare. Ederson veniva dalla Salernitana. DeRoom e Pasalic prima dell’Atalanta, chi erano?

