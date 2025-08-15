Calciomercato Roma, accordo raggiunto con lo United per Sancho: si attende l’ok del giocatore

La Roma resta in attesa di una risposta da Jadon Sancho per sbloccare definitivamente la trattativa. Il via libera del giocatore è infatti l’ultimo passaggio necessario per procedere verso la chiusura dell’operazione.
Come riporta in questi minuti Fabrizio Romano, il Manchester United si è già detto pronto ad accettare l’offerta giallorossa, pari a 20 milioni di sterline, ma al momento tutto è fermo in attesa della decisione dell’esterno offensivo inglese.
Sancho, secondo quanto filtra, si è mostrato disponibile a discutere il possibile trasferimento già dall’inizio di questa settimana. Tuttavia, le parti stanno ancora lavorando alla definizione dei termini dell’accordo personale, un aspetto che si rivelerà determinante per la buona riuscita dell’affare.
🚨🏴 AS Roma are still waiting for Jadon Sancho to give his green light to the move.
Manchester United, prepared to accept Roma’s £20m bid for Sancho… but waiting for Jadon’s decision.
Jadon, open to discuss since earlier this week but still working on personal terms. pic.twitter.com/NUmr00PYoq
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025
ci vuole una pazienza per il mercato incredibile
Dai che manca poco……
dajeeeeee Roma
Ma scusate eh
Me comprate Sancho…. e me vendete Cone’?
No. Non mi piace per niente.
I giocatori forti non si vendono.
Così non arrivi mai
Me sembra la corsa del Pecoraro.
Corri corri per anda’ paro.
Non mi piace per niente
non fate partire kone
non fate partire manu kone
se lo fanno partire, non per meno di 60 milioni
Grande acquisto Sancho……. però non facciamo cavolate con Kone’, Forza Roma
Tecnicamente il giocatore non si discutere, mi chiedoil perché dopo il Borussia abbiamo disatteso le aspettative. Speriamo che Gasp riesca a rivitalizzarlo. Su Kone non so che pensare, non capisco se Gasp non lo.reputi importante oppure pur di avere esterni sia pro to a sacrificarlo. Chiaramente avrei preferito vendere Ndicka al Neom che Kone all’Inter. Poi se proprio dobbiamo che almeno ce lo strapagassero, non accontentiamoci.
Se per prendere Sancho devo rinunciare a Kone rimango come sto, non fate scherzi.
E giochi con Baldanzi o Elsha titolari?
E poi TU rimaniamo come stai…
Gasp, Massara e Ranieri NO
ore caldissime, però lo dico con tutta onestà la roma deve chiedere di piu di 45mln per kone, vale quasi quanto un leoni? se si fa la stagione giusta con tutta la squadra che funziona e si arriva in top 4 il prossimo anno te ne danno 80 dall estero, piuttosto lasciate stare bailey ma non vendete kone
vi giuro, nn si può leggere…. Kone all Inter.
io non lo venderei maiiiiiiiii
e se proprio lo voglio vendere, vendetelo all estero.
che senso ha rinforzare una diretta concorrente
mamma mia che bel regalo di ferragosto che ci fanno
Evidentemente dall’estero non lo ha chiesto nessuno…
Se Gasperini ha approvato vuol dire che può tornare quello di un tempo. Svoltona.
Gasperini ha detto 100 volte che lui non fa nomi ma suggerisce ruolo e caratteristiche a poi il Massara fa il resto. A parte rare eccezioni. NOn e’ lui ad approvare o no. A lui vengono consegnati giocatori che deve far rendere, none’ lui ad approvare o no.
si ok basta che non vendono kone’, se no e come dire si rattoppa un buco e si provoca una voragine, sul mercato bisogna mettere pellegrini cristante baldanzi El shatawi dobbik pisilli, quelli bravi si devono tenere a tutti i costi se si vuole vincere qualcosa ( kone’ svilar Angelino dibala sole’ ndika )
De sancho me me frega il giusto kone non si tocca
Ieri c’era l’accordo con il giocatore ma non ancora con lo United, oggi il contrario. Attendibilità zero. E poi il tutto per accettare la polpetta avvelenata di Koné.
koné all’Inter sarebbe da incapaci
la cosa più grave, secondo me, è dare Kone all’ Inter anche se ti dà 50mln.
vendere Kone no assolutamente no meglio rimanere così……..lo vai a vende all’Inter poi…..ma
caro Massara così cero bono pure io
Se sulla panchina c’era José andava nei loro uffici e gli rivoltava tutto
Sì a Sancho, no alla cessione di Kone’, sopratutto alle cifre che circolano. Per l’età e lo spessore tecnico del giocatore, la sua valutazione non può essere inferiore a 70 milioni, la cifra che fu pagata per Tonali. Anzi, con il recupero dell’inflazione, ci avviciniamo agli 80.
Ma in tutto questo, che ne pensa Gasperini?
Sancho è una grande scommessa. Il suo talento si è visto a sprazzi in Bundesliga e molto di meno in Premier. Per via del suo stipendio, sinceramente avrei preferito un profilo più giovane e in rampa di lancio ma sono convinto che, se lo prenderemo, Gasp potrà rivitalizzarlo.
Chi vivrà vedrà
daje maggica
A mio modestissimo avviso scelta sbagliata sul modello Abraham.
Sono giovani inglesi di un certo specifico background che e’ da evitare accuratamente per chi vuole un gruppo serio e disciplinato. Hanno la stessa testa, testa non buona.
Ha fallito al Manchester e temo fallira’ alla Roma.
Capisco che le scelte e le possibilita’ non siano molte e siano forse quasi obbligate ma io spero non lo prendano e casomai solo in prestito con diritto.
Spero vinca il pallone d’oro, se viene, ma gia’ sento che non e’ giusto.
Ma chi e’ sto Sancho… per carita’.
kone’ incedibile o disdico abbonamento……
Se con la vendita di Koné acquisisci le prestazioni di Fiorentino e Magassa s …può…fare. Ederson veniva dalla Salernitana. DeRoom e Pasalic prima dell’Atalanta, chi erano?
prendiamo lui e basta ,leviamo kumbulla pellegrini baldanzi hermoso e teniamo kone
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.