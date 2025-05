Calciomercato Roma, al via l’incontro tra Gasperini e l’Atalanta: si decide il suo futuro

Giornata decisiva a Zingonia per il futuro di Gian Piero Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta è arrivato questa mattina, martedì 27 maggio, al centro sportivo nerazzurro per un summit con la dirigenza, a cominciare dalla famiglia Percassi e dal direttore sportivo Lee Congerton. Sul tavolo c’è la prossima stagione: obiettivi, organico, ma soprattutto la permanenza o meno del tecnico che ha riscritto la storia recente della Dea.

Lo stesso Gasperini, dopo l’ultima di campionato contro il Parma, aveva lasciato aperto ogni scenario: “Dobbiamo confrontarci con la società. Ho la sensazione che molti giocatori potrebbero partire e non so se saremo in grado di ripetere gli stessi risultati. Per la prima volta temo di dover abbassare l’asticella. Serve un confronto chiaro”.

E quel confronto è arrivato. La Roma, nel frattempo, resta alla finestra. I contatti con il tecnico piemontese ci sono stati nelle scorse settimane e i Friedkin lo considerano il piano B, specie ora che sembra sfumato l’arrivo di Cesc Fabregas.