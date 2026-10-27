CALCIOMERCATO | Roma, altri rinnovi in arrivo: Hermoso e Gollini verso la firma. Rebus Dybala

La Roma comincia a mettere al sicuro il futuro, ma sul fronte rinnovi restano ancora diverse questioni da risolvere. Dopo l’ufficialità del prolungamento di Emanuele Lulli fino al 2031, il club giallorosso ha raggiunto un accordo anche con Giorgio De Marzi. Secondo quanto riportato da Il Tempo, anche il giovane portiere classe 2007 avrebbe già firmato il nuovo contratto con scadenza nel giugno 2031. Per quest’ultimo manca ancora l’annuncio ufficiale della società.

Sistemate le posizioni dei due giovani, l’attenzione si sposta sui quattro calciatori in scadenza il 30 giugno 2027: Gollini, Hermoso, Pellegrini e Dybala. Situazioni differenti, sulle quali la Roma sta portando avanti valutazioni individuali. Per Pierluigi Gollini filtra ottimismo: già durante l’estate sembrava vicino un prolungamento di un’altra stagione, fino al 2028, e l’orientamento del club non sarebbe cambiato. Sensazioni positive anche per Mario Hermoso, tornato su ottimi livelli sotto la guida di Gasperini. Dopo aver esercitato in primavera l’opzione per estendere il contratto dello spagnolo fino al 2027, la Roma avrebbe già avviato i primi contatti per discutere una nuova intesa. Il tecnico considera il difensore una pedina importante del proprio reparto arretrato e non ha mai nascosto la propria stima nei suoi confronti.

Decisamente più delicate le situazioni di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. Entrambi hanno sottoscritto in estate un rinnovo di un solo anno, una scelta della società per avere più tempo a disposizione e valutarne rendimento, continuità e condizioni fisiche prima di assumere ulteriori impegni. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa: secondo Il Tempo, per conoscere il futuro dei due calciatori bisognerà probabilmente attendere il 2027, quando la Roma avrà un quadro più completo del loro contributo stagionale.

Per la dirigenza giallorossa si prospettano dunque mesi importanti. Se per Gollini ed Hermoso la strada verso la conferma sembra abbastanza delineata, il destino di Dybala e Pellegrini resta tutto da scrivere. Due giocatori dal peso tecnico ed economico rilevante, per i quali la società vuole prendersi il tempo necessario prima di decidere se proseguire insieme anche oltre la stagione in corso.

FONTI: Il Tempo