Calciomercato Roma, arriva Ferguson: non convocato dal Brighton, accordo in prestito con obbligo di riscatto condizionato

La Roma vuole chiudere a breve per Evan Ferguson. L’attaccante irlandese classe 2004 è sempre più vicino ai giallorossi e la sua mancata convocazione nell’amichevole del Brighton contro lo Stoke City rappresenta un chiaro segnale: il futuro del centravanti sembra ormai destinato all’Italia.

Secondo quanto riportato oggi da Gazzetta dello Sport e Leggo, Roma e Brighton avrebbero trovato l’intesa di massima sulla formula: prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di 30 partecipazioni al gol, tra reti e assist. Un’opzione già adottata dai Seagulls lo scorso anno con la cessione di Deniz Undav allo Stoccarda.

La trattativa non è ancora chiusa, ma procede spedita: il Brighton parte da una richiesta di 45 milioni di euro per l’obbligo, mentre la Roma vorrebbe mantenersi intorno ai 25 per un diritto di riscatto. Il compromesso potrebbe arrivare a 35 milioni complessivi, legati a un obbligo subordinato al rendimento del giocatore. Da Trigoria filtra ottimismo: si punta a chiudere entro le prossime 48 ore.

Nel frattempo, Ferguson ha già detto no al Celtic, ribadendo la sua volontà di trasferirsi in Serie A. Un segnale forte, che conferma il gradimento per il progetto tecnico di Gasperini. Ora tocca ai club trovare la quadra finale: il colpo in attacco potrebbe essere davvero a un passo.

