CALCIOMERCATO | Roma, c’è un tesoretto da 35 milioni per gennaio: il piano di D’Amico per due colpi

Trentacinque milioni di euro mai utilizzati nell’ultima sessione estiva. È questo il tesoretto sul quale la Roma potrebbe contare per rinforzarsi a gennaio, cercando di accontentare Gian Piero Gasperini senza compromettere gli equilibri economici del club. Secondo quanto racconta oggi il Corriere dello Sport, i soldi che i Friedkin avevano previsto di investire per l’esterno offensivo sinistro sarebbero ancora potenzialmente a disposizione. E a Trigoria si starebbe studiando una strategia per riuscire a completare non una, ma due operazioni.

La chiave potrebbe essere un attaccante in prestito con diritto di riscatto. Il primo nome sulla lista di Tony D’Amico resta Endrick, che continua a trovare poco spazio al Real Madrid. Se la Roma riuscisse a convincere gli spagnoli a concedere il brasiliano con questa formula, potrebbe rinviare l’eventuale investimento più consistente sul cartellino alla prossima estate, sostenendo nell’immediato soprattutto i costi dell’ingaggio e gli eventuali oneri del prestito.

In questo modo, una parte importante dei 35 milioni potrebbe essere destinata a un secondo rinforzo, stavolta sulle corsie laterali. Gasperini vorrebbe infatti aumentare le alternative anche a sinistra, dove il nome di Alejandro Balde resta tra quelli monitorati. L’operazione con il Barcellona è complicata dall’ingaggio dello spagnolo e dalla formula del trasferimento, ma non è escluso che le condizioni possano cambiare negli ultimi giorni del mercato invernale.

Naturalmente il tesoretto non equivale a un assegno già firmato dalla proprietà. I Friedkin dovranno comunque autorizzare gli investimenti, tenendo conto dei vincoli del Fair Play Finanziario. Il verdetto definitivo della UEFA sul settlement agreement arriverà soltanto in primavera, probabilmente tra maggio e giugno, ma questo non significa che la Roma possa spendere liberamente a gennaio. Anche un prestito con diritto di riscatto, peraltro, può comportare costi immediati e impegni futuri da valutare attentamente.

Il Corriere dello Sport sottolinea però che il club ha già compiuto passi importanti nel contenimento dei costi: il monte stipendi lordo sarebbe sceso dai 189 milioni del passato a circa 113 milioni, con l’obiettivo di avvicinarsi ulteriormente a quota 100. Un percorso che ha permesso di alleggerire il peso degli ingaggi, pur senza cancellare tutti i problemi legati ai parametri UEFA.

La strategia della Roma potrebbe dunque essere quella di sfruttare i 35 milioni non spesi in estate per aumentare le possibilità di intervento su più fronti. Prima un attaccante, possibilmente con un prestito che rinvii l’esborso principale, poi un altro rinforzo sulla fascia sinistra. Un piano che consentirebbe a D’Amico di provare ad accontentare Gasperini in due reparti, senza concentrare tutto il budget su un’unica operazione. A patto, naturalmente, che dalla proprietà arrivi il via libera.

FONTE: Corriere dello Sport