La Roma guarda in Olanda per trovare l’esterno offensivo richiesto da Gian Piero Gasperini. In cima alla lista dei possibili rinforzi ci sarebbe Ruben van Bommel, 22enne attaccante del PSV Eindhoven e della nazionale olandese. A rivelarlo questa mattina è stato il giornalista Piero Torri, intervenuto sulle frequenze di Manà Manà Sport Roma. Il figlio d’arte rappresenterebbe uno dei profili sui quali il club giallorosso starebbe puntando con maggiore convinzione per rinforzare l’attacco.

Van Bommel risponde perfettamente all’identikit dell’esterno cercato da Gasperini: gioca prevalentemente sulla fascia sinistra, è di piede destro, possiede una struttura fisica imponente, con un’altezza vicina al metro e novanta, e abbina velocità, potenza e capacità di saltare l’uomo. Ama partire largo per poi accentrarsi e cercare la conclusione, ma sa anche attaccare la profondità. Un giocatore con caratteristiche particolarmente interessanti per il calcio aggressivo e verticale del tecnico romanista.

Nato il 3 agosto 2004, Ruben è figlio dell’ex centrocampista di Bayern Monaco e Milan Mark van Bommel e nipote dell’ex commissario tecnico olandese Bert van Marwijk. Cresciuto tra PSV e MVV Maastricht, si è affermato nell’AZ Alkmaar prima di trasferirsi a Eindhoven nell’estate del 2025. In questa stagione ha già collezionato 11 presenze, 4 gol e 3 assist in Eredivisie, confermando una crescita che lo ha portato anche nella nazionale maggiore. Lo scorso settembre ha esordito contro la Germania, risultando subito decisivo con l’assist per il pareggio di Gakpo.

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Van Bommel è assistito dal Team Raiola e ha un contratto con il PSV fino al giugno 2030. Il club olandese aveva investito circa 16 milioni di euro per acquistarlo dall’AZ e difficilmente lo lascerebbe partire a condizioni particolarmente favorevoli. Un aspetto che la Roma dovrà eventualmente valutare, insieme alla formula dell’operazione e ai margini economici per intervenire a gennaio.

Il nome di Van Bommel si aggiunge così alle altre piste seguite da Tony D’Amico, da Gittens a Hudson-Odoi. Rispetto ad altri profili, l’olandese avrebbe il vantaggio di essere già protagonista nel proprio club e di possedere ancora importanti margini di crescita. Per ora non emergono offerte ufficiali o trattative avanzate, ma secondo l’indiscrezione di Torri il giocatore sarebbe tra le principali preferenze per completare il reparto offensivo della Roma.

FONTE: Manà Manà Sport