Calciomercato Roma: Cherubini al Sassuolo e Romano al Torino, trattative in corso. La richiesta per lo svizzero è di 6-7 milioni

La Roma lavora sulle uscite di alcuni giovani cresciuti a Trigoria che potrebbero essere “usati” per risolvere parzialmente il problema delle plusvalenze. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, due baby giallorossi sono finiti nel mirino di club di massima serie: Luigi Cherubini e Alessandro Romano.

Cherubini, attaccante classe 2004, è reduce da una stagione in prestito alla Carrarese. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse del Sassuolo, che ha avviato i contatti con la Roma per portarlo in Emilia. Si tratta di un’operazione che potrebbe chiudersi nei prossimi giorni, con nuovi colloqui già in programma per definire i dettagli.

Anche Alessandro Romano, centrocampista svizzero classe 2006, è al centro di trattative. Su di lui c’è il Torino, che ha avviato i contatti con la dirigenza romanista per provare a chiudere l’affare. Romano è un profilo molto interessante per il futuro: regista dai piedi educati, ha già mostrato grande maturità nonostante la giovane età.

La Roma valuta con attenzione le offerte per i suoi giovani migliori, consapevole che cessioni come queste possono generare plusvalenze utili per il bilancio e, al tempo stesso, garantire ai ragazzi un percorso di crescita più rapido nei palcoscenici della Serie A.

AGGIORNAMENTO – Stando a quanto aggiunge Di Marzio, nell’operazione tra Roma e Torino per Alessandro Romano potrebbe rientrare anche Federico Terlizzi, difensore classe 2007 dell’Under 18 giallorossa. Sono trattative che permetterebbero al club dei Friedkin di realizzare le plusvalenze richieste entro il 30 giugno. Secondo Filippo Biafora, la richiesta della Roma per Alessandro Romano è di 6-7 milioni di euro. Una cifra che risolverebbe parte dell’incasso, in termini di plusvalenze, che la società giallorossa deve realizzare entro il 30 giugno.