LIVE! Calciomercato Roma: contatti avviati col Manchester United per Sancho, si punta a un prestito

In queste ore arrivano conferme anche sull’interesse concreto della Roma per Jadon Sancho, 25 anni, esterno offensivo del Manchester United: il suo arrivo nella Capitale non è legato a quello di Bailey, altra trattativa calda. Massara dunque sta lavorando al doppio colpo.

Se per Bailey, 28 anni, l’affare sembra più semplice (si lavora a un prestito con diritto di riscatto), sicuramente più complessa la trattativa per l’attaccante inglese dello United, sul quale c’è anche la Juventus.

Nella giornata di oggi sia Alfredo Pedullà che Filippo Biafora hanno raccontato come Massara in queste ore sia impegnato su entrambi i fronti: Sancho sarebbe l’acquisto di spessore per il centrosinistra, Bailey un jolly capace di giostrare su tutti i ruoli dell’attacco.

L’#ASRoma sta lavorando sia sulla pista #Bailey che su quella #Sancho. L’obiettivo principale è rinforzare l’attacco, come richiesto da Gasperini. Su #Dovbyk per ora non sono arrivate offerte concrete per un trasferimento a titolo definitivo@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 14, 2025

La missione del ds è consegnare a Gasperini quei rinforzi che possano permettere alla Roma un salto di qualità in attacco.

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 15:00 – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, dopo i colloqui con gli agenti del calciatore, la Roma ha avviato i dialoghi anche con il Manchester United per sondare la fattibilità e la struttura dell’operazione. Il club inglese spinge per una cessione a titolo definitivo, una soluzione al momento ritenuta difficile dal club giallorosso.

La Roma, come altri club interessati, confida che alla fine lo United possa aprire alla formula del prestito. I prossimi contatti serviranno a chiarire le condizioni fondamentali, come la ripartizione dell’oneroso ingaggio e l’eventuale costo del prestito stesso.