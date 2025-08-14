LIVE! Calciomercato Roma: contatti avviati col Manchester United per Sancho, si punta a un prestito

In queste ore arrivano conferme anche sull’interesse concreto della Roma per Jadon Sancho, 25 anni, esterno offensivo del Manchester United: il suo arrivo nella Capitale non è legato a quello di Bailey, altra trattativa calda. Massara dunque sta lavorando al doppio colpo.
Se per Bailey, 28 anni, l’affare sembra più semplice (si lavora a un prestito con diritto di riscatto), sicuramente più complessa la trattativa per l’attaccante inglese dello United, sul quale c’è anche la Juventus.
Nella giornata di oggi sia Alfredo Pedullà che Filippo Biafora hanno raccontato come Massara in queste ore sia impegnato su entrambi i fronti: Sancho sarebbe l’acquisto di spessore per il centrosinistra, Bailey un jolly capace di giostrare su tutti i ruoli dell’attacco.
L’#ASRoma sta lavorando sia sulla pista #Bailey che su quella #Sancho. L’obiettivo principale è rinforzare l’attacco, come richiesto da Gasperini. Su #Dovbyk per ora non sono arrivate offerte concrete per un trasferimento a titolo definitivo@tempoweb
La missione del ds è consegnare a Gasperini quei rinforzi che possano permettere alla Roma un salto di qualità in attacco.
ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 15:00 – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, dopo i colloqui con gli agenti del calciatore, la Roma ha avviato i dialoghi anche con il Manchester United per sondare la fattibilità e la struttura dell’operazione. Il club inglese spinge per una cessione a titolo definitivo, una soluzione al momento ritenuta difficile dal club giallorosso.
La Roma, come altri club interessati, confida che alla fine lo United possa aprire alla formula del prestito. I prossimi contatti serviranno a chiarire le condizioni fondamentali, come la ripartizione dell’oneroso ingaggio e l’eventuale costo del prestito stesso.
sarebbe un capolavoro, anni fa se pensavo ad un attacco con dybala sancho e bailey, in piu con 2 giovani di gran prospettiva ferguson e soule, non ci avrei mai creduto. senza tralasciare dovbyk
Bravo, c’avevi la palla di vetro!
Ah, scusa avevo letto male. Vediamo quale arriva dei due, con i giornalai è meglio non fidarsi.
non sono legate nel senso non arriva né l’uno e manco altro🤣🤣🤣
Ma li fanno arrivare assieme per risparmiare il costo del viaggio???? Sai, di sti tempi non bisogna inquinare troppo…!!!
Scherzo, sarebbe davvero un bel doppio colpo, quasi come il secondo Zombieland, con Emma Stone
E’ un mio normalissimo punto di vista, ma sinceramente non mi convince nessuno dei due. Bailey mah… e Sancho lo considero un “quasi” ex giocatore perché sie è un pò perso anche se ha soli 25 anni… e capisco anche che al momento (forse) non possiamo pretendere (e prendere) altri. Avrei preferito Echeverri e Dorgeles, ma mai dire mai perché mi fido ciecamente del trio MA.GA.RA.
Qualora però Sancho e Bailey dovessero vestire la magica maglia, saranno i benvenuti ed è ovvio che farò un tifo forsennato anche per loro.
Ovviamente spero di prendere una clamorosa cantonata per ciò che concerne il mio scetticismo… FORZA ROMA SEMPRE !!!
Per me l’attacco titolare dovrebbe vedere Ferguson e Soulè in campo e alto a sx un nome nuovo, okay Sancho, meglio però un Garnacho…sempre di prestiti parliamo. A centrocampo EA, Koné. Quinyi Angelino e Wesley, dietro Ghilardi, Ndicka, Mancini.
Come alternative di qualità abbiano Dybala ance da falso nove, Dovbik, e poi a centrocampo mi piacerebbe un jolly come O’Riley, o alla peggio Fabbian.
Prendessimo uno di questi due, comincerei ad apprezzare di più Massara.
un altro mancino?
mi sembrerebbe inutile
Ora cominciamo con Sancho vi chiedo di farla finita con le baggianate che servono solo a creare attese poi disattese e a farci andare di traverso il giocatore che arriverà meno forte e famoso…
Infatti Daniele date voi i buoni consigli a Massara.
giocatori che non fanno sognare e che percepiscono molto di ingaggio…a sto punto proverei un paio di giovani e magari uno ne esce furi forte
Bo non so se sia giusto se in prestito con diritto ottimo se lo devi pagare preferirei magari prendere un chiesa in prestito e spendere soldi ma quelli veri in un cc di alto spessore le partite si vincono a centrocampo. Ricordiamoci che ad oggi la roma non ha chi la mette dentro dobvik lo conosciamo fergusson una scommessa mo ce mancava pure quello del lecce,cmq mi devo fidare di Ranieri e gasp daje a tutta
con questi acquisti si allontana Dybala? baldanzi? vedremo 🤧
Secondo me, a parte Baldanzi che vedrei lontano da Roma in cerca di valorizzazione e pluvalenza (non mi piace e non lo vedo utile alla causa), credo che si stia facendo strada l’idea che Dybala sarà a molto meno di mezzo servizio. Ecco perchè forse Bailey potrebbe essere utile (oltre ad un titolare esterno sinistro di piede destro ovviamente)
Baldanzi?? Comunque destinato alla Panca od al Lecce…il ragionamento potrebbe valere per Dybala, per compensare l’ingaggio, ma sarebbe follia.
Come se fosse Antani, comunque
Dybala mica gioca piu’…adesso fa il tifoso!!
daje biafora e Alfredo, portateci il duo terribile dajeeeee
Non ci credo neanche se li vedo a Trigoria.
FORZA ROMA e DAJE
due giocatori di valore che negli ultimi anni hanno perso smalto, ma la disponibilita’ economica e’ evidentemente quasi finita quindi massara sembra sia costretto a rivolgersi al mercato dei prestiti ,almeno per questa sessione. Il grande problema e’ che provenendo dalla premier hanno ingaggi elevatissimi e per fargli spazio in rosa si dovrebbero vendere un paio di elementi tipo Pellegrini e Baldanzi ad oggi praticamente invendibili .
Pellegrini concordo, nessuno se le accollerebbe; Baldanzi ha mercato, 10/15 Mio per una squadra di medio bassa classifica li può valere, magari in parziale contropartita per il centravanti del Lecce ( a chi piace)
Comunque anticipo chi segue il calcio su Youtube (quelli che credono che Garnacho sia forte ndr) e non in televisione: Bailey ha giocato il 50 % delle partite in carriera a destra e il 50 % a sinistra. Usa abbastanza bene il piede debole, e comunque è un calciatore a cui piace molto andare dritto, verso il fondo.
Ni, il bilancio a sx è meno del 50%, ma comunque l’ultima stagione che ha giocato espressamente da ala sinistra è stata la 19/20, dopodiché ha sempre giocato da “molto di più” a “quasi solo” a destra.
Il vantaggio di averlo -insieme- a uno che sia di ruolo a sinistra è che sembra molto versatile, anche per l’uso del piede destro come scrivi tu. Prendere invece -solo- lui per metterlo titolare a sinistra non mi farebbe stappare la bottiglia pregiata, dopodiché tiferò per chiunque dovesse arrivare, va da sé, visto che sarà stato avallato da almeno 3 figure competenti.
if Roma makes this signings ( Sancho and Bailey) it will be a huge boost for our attacking department… sell Baldanzi.. although he is talented, but we need guarantees…
Fully agree…Baldanzi has no “garra”, we need strong personalities within talent
Very Well….MAGARA come dicono a Roma
sancho e Bailey sono devastanti, quando partono non li acchiappi più. Sancho secondo me è un top player; un giocatore che non farebbe rimpiangere alla serie a la partenza di Kvara l’ anno scorso. Deve lavorare per migliorare sulla continuità, ma ti alza il livello
Se fosse vero sarebbe un reparto offensivo top con Sancho/Bailey Ferguson/Dovbik Soule/Dybala e potresti ambire ad un quarto posto tranquillo.
Se poi prendi anche un altro centrocampista di sostanza e un terzino sx al posto di Eddine potresti dare fastidio seriamente anche alle prime tre.
Ma ho paura che Sancho, Bailey un altro centrocampista e un terzino sx siano più fantascienza che realtà.
Mai dire mai però 🤞🏼
“C’è (realmente) una gran confusione sotto il Cielo. Ottima cosa” (cit.).
Poi ci sarebbe quella cosuccia dei 37 milioni (di sterline?) offerti, presuntamente, dall’Everton…
Insomma, tra mossa del cavallo e quella del gatto maculato, potrebbe darsi che puntino direttamente a entrare nella lotta per il vertice…
Ma anche fosse una bolla agostana calciomediatica, è stato bello lo stesso intravedere la luce. Che alla fine, anche in ipotesi meno scoppiettanti, la Roma che si sta creando, zitta zitta, non sarà un cliente facile per nessuno…ma proprio per nessuno.
FRS! Daje Gasperini e daje Ranieri!
nessun affare con il cantastorie naccheraro
Sancho se non ti fa svenare, prestito con diritto (chiaramente rinnovo strategico annuale), sarebbe trequartista di sx migliore possibile, Bailey se viene ( sempre in prestito con diritto) lo fan per fare il titolare a tutta fascia a sx, tanto con Gasperini stai sempre nella metà campo avversaria, poi Krstovic in prestito con obbligo e lo scudetto non è un miraggio, sono serio.
Kalimuendo no ehh???
Il bello è che la Juve che tutti vedono più accreditata a gli stessi problemi della Roma e degli altri club, ovvero l’attuale ingaggio di circa 15 milioni.
Però i cialtrogiornalai ti dicono che la Juve gli offrirebbe un posto di rilievo e certo perché alla Roma verrebbe a fare il parcheggiatore a Trigoria?
In ogni caso lo stipendio di Sancho in Serie A non se lo può permettere nessuno, quindi la prima cosa da trattare è questa e se lui non vuole abbassarlo rimarrà lì oppure bisogna vedere altre formule.
