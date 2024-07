Calciomercato Roma, contatti continui con la Juventus per Soulè tramite l’agente: la situazione

AS ROMA NEWS – La Roma e la Juventus continuano a tenere vivi i contatti tramite la mediazione dell’agente di Matias Soulè. Lo riferisce in questi minuti Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

I giallorossi sono fermi alla proposta avanzata qualche giorno fa, un’offerta che sfiorava i 30 milioni di euro, bonus compresi, che però non ha accontentato la Juventus, che pretende di superare quel muro.

I due club sono sempre in contatto attraverso il procuratore del calciatore argentino, che vuole la Roma, ma non è ancora stata trovata l’intesa definitiva: le due parti però stanno cercando di fare tutto il possibile per accontentarlo.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

