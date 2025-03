Calciomercato Roma, crescono le quotazioni di Sarri per la panchina: le ultime

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo che Ranieri ha di fatto depennato il nome di Gian Piero Gasperini da quelli papabili per la panchina della Roma, da ieri sono ricominciati a riprendere quota candidature che sembravano ormai sorpassate da quella dell’attuale tecnico dell’Atalanta. Ma se Allegri continua a essere poco considerato da media e addetti ai lavori, il nome di Maurizio Sarri sembra riprendere quota.

Alcuni indizi della conferenza di ieri di Claudio Ranieri sembrano puntare proprio verso l’ex allenatore di Juventus e Chelsea, ma con un trascorso recente alla Lazio. Su tutti il fatto che il nome del tecnico potrebbe non essere inizialmente assorbito molto bene dal tifo romanista. Alcuni passaggi della conferenza del tecnico testaccino hanno lasciato intendere più o meno chiaramente come il profilo del nuovo allenatore sia stato già individuato (“E’ un nome indicato da me“, “Deciderà Friedkin quando dirlo, sapete come fa…“). E questo lascerebbe pensare a un tecnico senza contratto.

Sarri inoltre accetterebbe di buon grado come base di partenza la rosa a disposizione, a cominciare dagli argentini Paredes e Dybala, con i quali ha un ottimo rapporto e una grande stima tecnica. Le ultime voci vedono il tecnico toscano molto allettato dall’idea di iniziare un progetto in giallorosso, a differenza di altri (come ad esempio Gasperini) che invece avrebbero nicchiato in attesa di proposte migliori.

