Calciomercato Roma, da Wesley a El Aynaoui passando per Rios e Ferguson: il punto sulle entrate

Proseguono senza sosta le manovre della Roma per rafforzare l’organico in vista della prossima stagione. La nuova gestione targata Gasperini-Massara è al lavoro per individuare innesti di qualità in tutti i reparti, valutando profili funzionali al progetto tecnico.

Secondo quanto riporta in questi minuti Gianluca Di Marzio, sulla corsia destra il nome in cima alla lista resta quello di Wesley, terzino classe 2003 del Flamengo. I contatti con il club brasiliano sono in corso e si cerca la formula giusta per arrivare alla chiusura dell’operazione.

Per il centrocampo, l’obiettivo prioritario rimane Rios del Palmeiras, considerato perfetto per il sistema di gioco del nuovo allenatore. Tuttavia, la trattativa è tutt’altro che semplice, a causa dell’elevato costo del cartellino e delle richieste sull’ingaggio. Nelle ultime ore ha preso quota anche il nome di Neil El Aynaoui, mediano del Lens: il talento franco-marocchino ha attirato l’interesse della Roma, ma la richiesta del club transalpino si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

In avanti, uno dei profili finiti sul taccuino della dirigenza è Evan Ferguson, attaccante del Brighton. L’ipotesi più concreta è quella di un prestito, soluzione che renderebbe l’operazione più accessibile. Il calciatore irlandese è stato proposto e al momento è sotto attenta valutazione da parte della società.