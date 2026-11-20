La Roma torna alla carica per Samuel Lino e dal Brasile arriva l’indiscrezione di un possibile investimento da 45 milioni di euro. Il 26enne esterno offensivo del Flamengo continua a essere uno dei profili seguiti da Tony D’Amico per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini. Dopo i tentativi dei mesi scorsi, i giallorossi avrebbero riallacciato i contatti con l’entourage del calciatore, preparando il terreno per una nuova offensiva in vista del mercato di gennaio.

Secondo quanto riferisce il giornalista Wilson Pimentel di RTI Esporte, la Roma avrebbe manifestato la disponibilità a investire circa 45 milioni di euro per portare Samuel Lino nella Capitale. Una cifra decisamente superiore ai 25 milioni già offerti nella scorsa sessione di mercato e respinti dal Flamengo, come confermato anche da Globo Esporte. Per il momento non risulta però una nuova proposta formalmente presentata al club brasiliano.

Il Flamengo non chiude alla possibilità di una cessione, ma pretende un investimento importante. Samuel Lino è uno dei protagonisti della squadra carioca e sta vivendo una stagione particolarmente positiva: 15 gol e 13 assist in 54 partite nel 2026, numeri che lo hanno reso uno degli attaccanti più produttivi del campionato brasiliano.

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Il brasiliano, acquistato nell’estate 2025 dall’Atlético Madrid per circa 22 milioni più bonus, conosce già molto bene il calcio europeo. In Spagna ha giocato anche nel Valencia, distinguendosi per velocità, progressione e capacità di saltare l’uomo. Esterno sinistro di piede destro, rappresenta proprio il tipo di giocatore che Gasperini chiede da tempo alla società, con il vantaggio di avere già esperienza ad alti livelli e una buona continuità di rendimento. A differenza di quanto riportato da alcune ricostruzioni italiane, il contratto di Samuel Lino con il Flamengo scade nel dicembre 2029, non nel marzo 2027. Il club brasiliano può dunque trattare senza l’urgenza di una scadenza imminente, anche se le esigenze finanziarie potrebbero aprire nuovi scenari per il prossimo anno.

La vera domanda è se la Roma possa permettersi un’operazione di questa portata già a gennaio. Proprio oggi Gasperini ha ribadito di non aver ancora ricevuto indicazioni precise sul budget invernale, rimandando all’amministratore delegato John Galantic le valutazioni sulle possibilità economiche del club. L’interesse per Samuel Lino sembra concreto e trova riscontro nei precedenti tentativi giallorossi, ma tra la disponibilità a investire 45 milioni e la chiusura di una trattativa resta ancora parecchia strada da percorrere.