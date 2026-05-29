Calciomercato Roma, dal Portogallo: anche i giallorossi su William Gomes ma il Porto spara alto

La caccia agli esterni offensivi continua e dalla penisola iberica emerge un nuovo nome accostato alla Roma. Secondo quanto riferisce il quotidiano portoghese A Bola, i giallorossi starebbero seguendo William Gomes, talento brasiliano del Porto considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.

La ricerca di rinforzi per le corsie d’attacco rappresenta una delle priorità indicate da Gian Piero Gasperini alla dirigenza. E tra i profili monitorati sarebbe finito anche quello dell’ala classe 2006, arrivata in Portogallo negli ultimi mesi e già capace di attirare l’attenzione di diversi club europei.

Il vero ostacolo, però, è rappresentato dai costi dell’operazione. Il Porto non sembra infatti intenzionato a privarsi facilmente del giocatore e sarebbe disposto a prenderne in considerazione la cessione soltanto davanti a un’offerta particolarmente importante. In alternativa esiste la clausola rescissoria, fissata a 80 milioni di euro. Una cifra che, come sottolinea la fonte portoghese, garantirebbe inoltre al San Paolo il 20% dell’incasso.

La concorrenza non manca. Oltre alla Roma, sulle tracce di William Gomes vengono segnalati Atletico Madrid, Manchester United, Arsenal e Newcastle, a conferma di quanto il profilo del giovane brasiliano sia apprezzato sul mercato internazionale.

Fonte: abola.pt